台積電31日擴產暨上樑典禮 為高雄房市打下強心針

台積電（2330）位於高雄楠梓的首座2奈米廠已在去年完工、進駐1500人，預計今年開始量產，31日舉行高雄廠區的「擴產暨上樑典禮」，外界認為這是台積電宣布赴美設廠後，宣示根留台灣的決心，房地產界認為將對高雄房市打下強心針。

信義房屋專家表示，台積電效應為當地房市帶來產業、交通、建設等驅動力，去年下半年受政策影響房市趨冷，台積電楠梓廠擴產的消息，形同為區域房市打下強心針，增加買賣雙方對未來發展的信心。

信義房屋高一區協理周清源指出，台積電設廠議題帶動高雄楠梓的民生、交通、商業、就業發展，是高雄房市不容小覷的驅動力，前陣子台積電宣布赴美擴大投資，市場信心面難免浮動，此次高雄廠區擴產消息底定，令市場震奮，宣示官方與民間企業投資高雄的力道，也持續進行中。

信義房屋楠梓店店長黃致勳表示，三年前台積電設廠的消息一出，首要受惠的區域為距離楠梓科技園區台積電廠區最近的「台積電第一排」加昌路一帶，該路段老舊透天與新大樓交雜，約有12棟的社區大樓；三年前，預售屋開價約25萬，三年來，預售屋開價已上4字頭，而去年上半年更有預售建案開賣5天就完售，市場上也沒有案件可賣。

不過，到了去年下半年受到第七波信用管制與銀行限貸令的影響，預售屋屋主交屋時不容易貸到理想的貸款成數，陸續有屋主釋出，待售物件增加，而去年自北部南下的園區客，購屋動能也趨緩，黃致勳推估，可能是南下園區客已於去年找到理想房子購屋，也可能因為限貸令的緣故，貸款相對不易，態度轉為觀望，部分園區客工作偏短期任務類型，也會以先租房為主。

黃致勳表示，因為周邊楠梓加工區仍有其他企業，在地客群仍是市場上主要的購屋族群，目前市場上案件變多，消費者的選擇性變多，市場氛圍也偏向買方市場，建議買方可以多看屋，若有看到喜歡的物件，可以試著出價，有機會談到理想的價格。

除了加昌路一帶，黃致勳建議，若是要選擇生活機能完整的區域，可選擇離園區約10分鐘車程的高大特區，區域內屋齡5年內的社區大樓，單價約35-40萬左右，連鎖購物中心、星巴克、藏壽司、思夢樂都已進駐，也有國小、公園、足球場等，公共設施完善，人口也持續入住，未來發展可期。