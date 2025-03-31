台積電中科擴廠啟動前置作業 中科第二季交地

攸關台積電設廠的中科擴建二期計畫，因興農球場的會員證問題迭有爭議，使得目前用地遲未點交，中科原訂第一季交地的承諾因此跳票。但據了解，在土地已轉移至政府名下後，台積電上周已向中科提出「租地簡報」，等同已啟動租地程序，中科並預計在第二季交地。

為解決球證問題，興農本月20日和會員權益促進會二度開會協議，提出願意以近3年的會員證交易均價收購（每張49至78.9萬元不等），但促進會不同意，認為這不僅是台積電已決定設廠的「崩盤價」，也是「施捨價」，並認為應依附近5座球場近3年的交易均價收購才合理。

興農今天說，提出近3年交易均價收購後，已吸引不少會員探詢，估計有約半數會員同意賣回球證，興農只等中科把第二期購地款撥下，就可啟動收購。但中科原應在本月10日給付的第二期近百億元款項，至今仍未如期給付，使得回購球證一事暫未如執行。若以延遲息計算，興農每天損失1百多萬元，希望中科應如期給付，勿橫生枝節。

中科管理局日前曾聲明，依民法第349條規定，興農公司既已出售持有土地予國家，本應擔保第三人（會員）對於買方不得主張任何權利，應負責妥善處理球證回收問題，且興農公司亦已明確如上承諾。中科已為會員爭取，由興農成立信託專戶，並專款專用，呼籲和會員再繼續理性協商，尋求共識。

中科管理局今天說，因會員對會員證的價格仍有疑慮，所以尚未能進行興農球場的用地點交，也就尚無法交地給台積電。不過，台積電上周已向中科提出「租地簡報」接下來還會提出「申請租地」，管理局最後才會「核配土地」希望興農和會員間盡速解決爭議，以能早日交地給台積電。

台中市經發局說，台積電建廠有其急迫性，不能僅為土地問題就「卡」住不動，希望中科能盡速交地，好讓台積電能趕快動土建廠。