快訊

中職／林智勝引退記者會落淚…不時夢到2013經典賽輸日本 看12強圓未完的夢

川普實現3任總統霸業有譜？外媒曝美憲法漏洞 學者：不是不可能

中職／林智勝引退賽日期曝光 台北大巨戰面對洪總的雄鷹

影／台積電高雄5座二奈米晶圓廠模型首曝光 總面積超過46座足球場

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
台積電高雄5座先進製程二奈米廠模型首度曝光。記者郭韋綺／攝影
台積電高雄5座先進製程二奈米廠模型首度曝光。記者郭韋綺／攝影

台積電高雄5座二奈米廠如火如荼建廠中，首座廠房已完工，正加緊在裝機，預計下半年進入量產，今天台積電舉辦第2廠擴產暨上梁典禮，5座晶圓廠模型首度曝光，整座廠依傍半屏山腳下，總面積超過46座標準足球場，預估前期投資達1.5兆，創造逾7000個就業機會。

台積電在高雄楠梓晶圓廠所在地，原是中油高雄煉油廠舊址，預計蓋5座先進製程二奈米晶圓廠，第1廠完工裝機中，第2廠廠房鋼構工程主體大致完成，第3廠結構體工程也已展開，今天舉行上梁典禮，預計今年完工，至於第4、5廠於明年陸續開工興建。

台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛說，今天典禮主角第2期廠房，前方是第三期廠房，後面接近完工的辦公大樓，後邊是裝機中的第1期廠房，外牆設計以水墨畫為構想，呈現高雄在地半屏山意象，廠房外牆山后巧妙與後頭半屏山相連，對高雄山水致敬，相當別緻。

秦永沛表示，高雄晶圓廠每座都是其他公司兩倍大，完工後，總面積超過46座標準足球場，前期投資1.5兆元，創造超過7000個就業機會，超過2萬個營建機會。

他說，台積電先進製程領導者，也要當綠色製造先行者，高雄和南科所有晶圓廠，都按綠建築認證系統指標規畫100%使用再生能源，他也感謝國土署和高市府引來橋頭和楠梓兩座再生水資源，挹注高雄廠區，逐步達成100%使用再生水。

行政院長卓榮泰今天出席上梁典禮提及，整個南部從屏東、高雄、台南、嘉義形成大南方新矽谷，帶動科技產業進駐，延續S廊帶，與桃竹苗大矽谷形成雙引擎，加速帶動台灣科技產業，這也都是台積電所在重要地方。

台積電高雄5座先進製程二奈米廠模型首度曝光。記者郭韋綺／攝影
台積電高雄5座先進製程二奈米廠模型首度曝光。記者郭韋綺／攝影
台積電高雄5座先進製程二奈米廠模型首度曝光。記者郭韋綺／攝影
台積電高雄5座先進製程二奈米廠模型首度曝光。記者郭韋綺／攝影
台積電高雄5座先進製程二奈米廠模型首度曝光。記者郭韋綺／攝影
台積電高雄5座先進製程二奈米廠模型首度曝光。記者郭韋綺／攝影
台積電高雄5座先進製程二奈米廠模型首度曝光。記者郭韋綺／攝影
台積電高雄5座先進製程二奈米廠模型首度曝光。記者郭韋綺／攝影
台積電高雄5座先進製程二奈米廠模型首度曝光。記者郭韋綺/攝影
台積電高雄5座先進製程二奈米廠模型首度曝光。記者郭韋綺/攝影

台積電 晶圓廠

延伸閱讀

影／台積電高雄2奈米擴產典禮 場面冠蓋雲集

00905打破「台積電ETF」迷思…成或敗不該只靠一檔個股！今年市值型績效見真章

台積電高雄二奈米廠擴產典禮 卓榮泰：永遠是台灣的國家隊

台積電高雄廠2奈米擴建 全球最大半導體製造聚落成形

相關新聞

影／台積電高雄5座二奈米晶圓廠模型首曝光 總面積超過46座足球場

台積電高雄5座二奈米廠如火如荼建廠中，首座廠房已完工，正加緊在裝機，預計下半年進入量產，今天台積電舉辦第2廠擴產暨上梁典...

台積電高雄廠外觀設計藏玄機…以水墨畫為構想 呈現半屏山意象

台積電今日舉行高雄2奈米擴產典禮，台積電資深副總經理秦永沛首次透露新廠外觀設計理念。他在致詞時特別邀請與會貴賓，能親自到...

台積2奈米擴產典禮 秦永沛完整致詞全文來了

台積公司（2330）31日舉辦2奈米擴產典禮，並由執行副總經理暨共同營運長秦永沛主持，他在致詞並提到，「台積公司一直和主...

台積電8千名工程師進駐高雄 楠梓預售屋房價逼近5字頭、左營後站6字頭

台積電高雄廠今天舉辦「2奈米擴產典禮」，近年台積電設廠效應帶動北高雄房價，不僅楠梓區狂飆倍增，左營、橋頭及岡山等地隨之上...

台積電中科擴廠啟動前置作業 中科第二季交地

攸關台積電設廠的中科擴建二期計畫，因興農球場的會員證問題迭有爭議，使得目前用地遲未點交，中科原訂第一季交地的承諾因此跳票...

影／台積電高雄2奈米擴產典禮 場面冠蓋雲集

台積電今天舉行高雄2奈米擴建典禮，包括行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁、經濟部長何智輝等人都親自出席，現場冠蓋雲集，台積電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。