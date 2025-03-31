影／台積電高雄5座二奈米晶圓廠模型首曝光 總面積超過46座足球場

台積電高雄5座二奈米廠如火如荼建廠中，首座廠房已完工，正加緊在裝機，預計下半年進入量產，今天台積電舉辦第2廠擴產暨上梁典禮，5座晶圓廠模型首度曝光，整座廠依傍半屏山腳下，總面積超過46座標準足球場，預估前期投資達1.5兆，創造逾7000個就業機會。

台積電在高雄楠梓晶圓廠所在地，原是中油高雄煉油廠舊址，預計蓋5座先進製程二奈米晶圓廠，第1廠完工裝機中，第2廠廠房鋼構工程主體大致完成，第3廠結構體工程也已展開，今天舉行上梁典禮，預計今年完工，至於第4、5廠於明年陸續開工興建。

台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛說，今天典禮主角第2期廠房，前方是第三期廠房，後面接近完工的辦公大樓，後邊是裝機中的第1期廠房，外牆設計以水墨畫為構想，呈現高雄在地半屏山意象，廠房外牆山后巧妙與後頭半屏山相連，對高雄山水致敬，相當別緻。

秦永沛表示，高雄晶圓廠每座都是其他公司兩倍大，完工後，總面積超過46座標準足球場，前期投資1.5兆元，創造超過7000個就業機會，超過2萬個營建機會。

他說，台積電先進製程領導者，也要當綠色製造先行者，高雄和南科所有晶圓廠，都按綠建築認證系統指標規畫100%使用再生能源，他也感謝國土署和高市府引來橋頭和楠梓兩座再生水資源，挹注高雄廠區，逐步達成100%使用再生水。