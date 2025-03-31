兒童節將至！電信業祭優惠方案 手錶、月讀包成焦點

兒童節連假將至，電信業者暨優惠方案搶客，兒童手錶及月讀包成焦點。中華電（2412）除祭出行動、寬頻、影視及加值服務多重優惠，快閃送萬點Hami Point，鼓勵培養孩子閱讀習慣，Hami書城月讀包年約方案送購書金及超商購物金。遠傳（4904）強打兒童手錶，包含獨家寶可夢、酷洛米超萌兒童定位錶零元起， 加碼送正版限定禮包。

中華電信表示，網路門市推出行動、寬頻、影視及加值服務等多項優惠，自4月3日至4月6日，凡於網路門市申請指定業務並完成登錄，即可參加快閃抽獎活動，有機會獲得10,000點Hami Point。

此外，為鼓勵培養孩子閱讀習慣，中華電信指出，即日起申請Hami書城月讀包年約方案，贈送500元購書金與200元超商購物金，家長還可搭配上網資安服務，每月只需19元，即可提供孩子安全的網路學習環境；預付卡亦推出儲值計量親子方案1.5GB只要99元；計日型30日輕速上網吃到飽僅399元，無須擔心流量限制，隨時隨地陪伴孩子開心上網！

遠傳電信強打兒童節fun心好禮，全方位守護大小朋友安全，包含獨家寶可夢、酷洛米超萌兒童定位錶零元起， 加碼送正版限定禮包。

遠傳指出，近年來「遠傳兒童定位手錶」深受爸媽跟小朋友喜歡的，現在推出兒童節活動，獨家錶款有著超萌皮卡丘、酷洛米的亮眼造型配件，搭配指定資費0元起，再享好禮二選一，讓孩子用得開心，爸媽更安心，單買空機也能享超值驚喜優惠。

另外，遠傳表示，也全新推出「遠傳守護寶貝198」，幫助父母管理孩子上網時間、防止孩子上不宜網站，是爸媽幫小朋友申辦第一支個人門號的首選，不論是大朋友小朋友在學習與成長的同時，都能享有全方位的安全守護。