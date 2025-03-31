影／台積電高雄2奈米擴產典禮 場面冠蓋雲集

台積電今天舉行高雄2奈米擴建典禮，包括行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁、經濟部長何智輝等人都親自出席，現場冠蓋雲集，台積電也將成為全球第一家提供2奈米晶圓代工服務的晶圓廠。

目前台積電2奈米生產基地，分別位於新竹寶山的晶圓20廠和南科高雄晶圓22廠。和3奈米比較，2奈米製程相較於N3增強型技術，在相同功耗下速度提升10～15%，在相同速度下功耗降低25～30%，在效能、功耗及面積（PPA）、電晶體技術上，都是業界最先進的半導體邏輯製程技術。

台積電資深副總經理秦永沛首次透露新廠外觀設計理念。秦永沛說：「我們以水墨畫為構想，呈現高雄在地半屏山的意象，從園區北路看過去，廠房外牆的山，會巧妙地與後頭的半屏山相連，是我們對高雄在地山水的致敬，相當別緻。」

台積電預估將在量產5年內，驅動全球超過2兆美元的終端產品價值。2奈米廠預定新竹和高雄都將於今年下半年量產。其中高雄晶圓22廠共有五座超大型晶圓廠，總面積超過46座足球場，投資金額超過新台幣1.5兆元，將創造超過7000個直接的高科技工作機會，以及超過2萬個營建工作機會。