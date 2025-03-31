趨勢科技AI防詐達人支援iOS Siri 語音助理 口說能防詐

全球網路資安解決方案業者趨勢科技今天發表旗下產品AI防詐達人新功能，支援iOS系統新增「Hey Siri」語音助理功能，用語音指令「Hey Siri，這是詐騙嗎？」就開啟防詐查證、進行判讀，查驗流程更簡化，防詐步驟更輕鬆。

趨勢科技指出，根據內政部警政署最新統計，僅2025年2月已經發生超過1萬起詐騙案件，累計財務損失超過新台幣60億元，詐騙問題依然嚴峻，使許多受害者陷入經濟與心理的雙重危機。趨勢科技產品行銷經理朱芳薇表示，針對習慣語音操作的使用者與銀髮族設計，AI防詐達人支援Siri語音助理功能，希望讓詐騙資訊查證更即時、更便捷。

趨勢科技也抽樣調查台灣1,000多位成年人進行防詐素養調查，發現成年人鮮少與親友深入討論詐騙應對策略，投資詐騙與愛情詐騙的比率都偏低。趨勢科技倡導防詐四口訣「識、設、查、報」，希望提高民眾防詐意識。

「識」包括辨識詐騙常見關鍵字，提高識詐敏銳度，趨勢科技調查，民眾較少跟親友討論應對詐騙話題。以投資詐騙為例，僅有約30%的受訪者曾與親友深入討論應對策略，在戀愛詐騙時比率甚至不足20%。趨勢科技建議民眾可多多與親友討論防詐應對策略，持續學習辨識詐騙常見關鍵字，如「投資飆股」、「ATM解除分期付款」等，提高警覺，培養面對各方包括熟人、親友、非熟人的訊息能即刻發現詐騙疑點的敏銳度，降低落入騙局的可能性。

在「設」的部分建議設立親友專屬暗號，以即時揭穿騙局。因詐騙集團經常假冒親友身分，以社交工程手法騙取民眾個資或金錢，但根據調查，僅不到20%的民眾會與親友事前設定專屬暗號作為識別彼此身份的安全機制，應該與親友互相建立默契。民眾也可以使用AI防詐達人以過濾可疑來電和簡訊，透過雙管齊下的方式，遠離被詐風險。

在「查」的方面，建議要冷靜查證，導入專業工具增加防護。主要是詐騙集團慣用手法是借親友熟人之名、製造仿真訊息來騙取民眾信任，而後掉入陷阱。更有超過80%的受訪者認為，慈善詐騙之所以能夠成功，多半是因為家人或朋友的分享使其產生信任感。即便是面對熟悉來源的訊息，當遇到可疑訊息時，也應保持冷靜再三求證。

「報」則是勇於分享回報，建立防詐意識。調查發現，面對詐騙案件，仍有約30%的受訪者認為回報並無實質幫助，並不會有助於後續處理。但主動回報不僅能讓相關單位及早介入，還能防止更多人受騙。