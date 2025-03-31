快訊

中職／林智勝引退記者會落淚…不時夢到2013經典賽輸日本 看12強圓未完的夢

川普實現3任總統霸業有譜？外媒曝美憲法漏洞 學者：不是不可能

中職／林智勝引退賽日期曝光 台北大巨戰面對洪總的雄鷹

家登集團2025集團策略強化新任發言人 沈恩年助推海外

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

家登（3680）31日公告人事異動案，因應家登集團2025集團策略主軸建構AI產業生態系(Ecosystem)並強化海外布局，協助Ecosystem聯盟成員全球業務拓展，家登營運長暨發言人沈恩年副總自4月1日起進行職務調整，負責協助董事長及副董事長進行Ecosystem及海外業務推展等工作，期能強化集團及聯盟成員實質合作並加速海外市場拓展。

另家登專案經理朱佳琳負責家登IR/PR體系多年，深度熟悉家登營運與策略發展等相關事務，派任發言人一職，持續服務全球投資人暨利害關係人。

延伸閱讀

台灣黑熊編號586之死 促成黑熊生態服務給付計畫

威力驚人！緬甸強震死傷破千人 日專家：規模達到「能登強震2倍」

探索星號明首航+飛鳥、三井郵輪增停靠 基隆拚郵輪商機

規模8.2地震威力有多大？ 氣象署：釋出能量約921大地震22.4倍

相關新聞

影／台積電高雄5座二奈米晶圓廠模型首曝光 總面積超過46座足球場

台積電高雄5座二奈米廠如火如荼建廠中，首座廠房已完工，正加緊在裝機，預計下半年進入量產，今天台積電舉辦第2廠擴產暨上梁典...

台積電高雄廠外觀設計藏玄機…以水墨畫為構想 呈現半屏山意象

台積電今日舉行高雄2奈米擴產典禮，台積電資深副總經理秦永沛首次透露新廠外觀設計理念。他在致詞時特別邀請與會貴賓，能親自到...

台積2奈米擴產典禮 秦永沛完整致詞全文來了

台積公司（2330）31日舉辦2奈米擴產典禮，並由執行副總經理暨共同營運長秦永沛主持，他在致詞並提到，「台積公司一直和主...

台積電8千名工程師進駐高雄 楠梓預售屋房價逼近5字頭、左營後站6字頭

台積電高雄廠今天舉辦「2奈米擴產典禮」，近年台積電設廠效應帶動北高雄房價，不僅楠梓區狂飆倍增，左營、橋頭及岡山等地隨之上...

台積電中科擴廠啟動前置作業 中科第二季交地

攸關台積電設廠的中科擴建二期計畫，因興農球場的會員證問題迭有爭議，使得目前用地遲未點交，中科原訂第一季交地的承諾因此跳票...

影／台積電高雄2奈米擴產典禮 場面冠蓋雲集

台積電今天舉行高雄2奈米擴建典禮，包括行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁、經濟部長何智輝等人都親自出席，現場冠蓋雲集，台積電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。