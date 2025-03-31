家登集團2025集團策略強化新任發言人 沈恩年助推海外

家登（3680）31日公告人事異動案，因應家登集團2025集團策略主軸建構AI產業生態系(Ecosystem)並強化海外布局，協助Ecosystem聯盟成員全球業務拓展，家登營運長暨發言人沈恩年副總自4月1日起進行職務調整，負責協助董事長及副董事長進行Ecosystem及海外業務推展等工作，期能強化集團及聯盟成員實質合作並加速海外市場拓展。

另家登專案經理朱佳琳負責家登IR/PR體系多年，深度熟悉家登營運與策略發展等相關事務，派任發言人一職，持續服務全球投資人暨利害關係人。