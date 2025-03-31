華碩拚「綠色轉型」有成！斬獲三大獎 躍升國際永續先鋒

品牌大廠華碩（2357）31日宣布，團隊斬獲三項國際永續大獎，進一步展現其綠色轉型領導地位。此次殊榮包括：國際碳揭露計畫(CDP)「氣候變遷」與「水安全」雙領導等級評級、SEAL Award環境倡議獎永續服務獎，以及亞洲永續報告獎（Asia Sustainability Reporting Awards）三項大獎。華碩秉持「數據化衡量、科技化管理」的核心理念，以崇本務實精神持續推動碳管理、氣候行動及環境治理，致力以科技落實永續。

CDP雙「領導等級」 榮登氣候變遷與水安全標竿

華碩表示，團隊連續兩年在CDP「氣候變遷」項目獲得「領導等級」，並且在首次參與「水安全評級即獲得領導等級，展現卓越環境治理能力。氣候方面，華碩承諾遵循科學基礎減碳目標並通過SBTi驗證，2024年全球營運據點使用再生能源佔比達RE50，且關鍵供應商碳排強度較基準年減少24%。水資源管理方面，運用全球水風險鑑別工具，識別營運與價值鏈中的高風險地區，強化價值鏈內供應商水資源管理，進行全面自然資本風險評估與改善，提升企業韌性。

創建碳數據管理平台 獲SEAL Award肯定

華碩指出，團隊開發的碳數據管理平台，榮獲SEAL Award永續服務獎，此獎項表彰華碩在數據驅動碳管理上的創新應用。除了提前因應國際法規要求，並符合ISO 14064-1、ISO 14067、GHG Protocol等國際標準，協助全球超過900家子公司及供應鏈夥伴進行碳排放盤查，至今已數位化344個碳數據管理流程，提高80%查核效率，減少百萬筆人工輸入作業，並縮減70%輔導時間。透過以數據驅動的永續策略，成功優化管理流程，在國際永續趨勢上超前佈署，帶領集團及供應商提升永續韌性。

榮獲四項亞洲永續報告獎 確保揭露透明度