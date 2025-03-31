快訊

中職／不時夢到2013經典賽輸日本 林智勝看年輕世代12強辦到未完的夢

川普實現3任總統霸業有譜？外媒曝美憲法漏洞 學者：不是不可能

中職／林智勝引退賽日期曝光 台北大巨戰面對洪總的雄鷹

宏碁醫療布局報喜 攜英特爾推「眼科」AI 輔助篩檢解方

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
宏碁。記者吳康瑋／攝影
宏碁。記者吳康瑋／攝影

品牌大廠宏碁（2353）醫療布局再傳喜訊！集團子公司宏碁智醫（Acer Medical） 31日宣布，旗下AI眼科篩檢軟體VeriSee系列之「智視康-糖尿病視網膜病變」與「智視康-年齡相關性黃斑部病變」將於4月25至27日於馬來西亞眼科年會 （MSO）展出，為當地眼科醫療機構帶來創新的AI輔助篩檢技術。同時，宏碁智醫將攜手英特爾，透過採用OpenVINO技術的VeriSee系列軟體於搭載 Intel Core Ultra處理器的筆記型電腦上運行。

宏碁智醫團隊指出，OpenVINO為一個用於最佳化和深度學習模型的開源軟體工具包，能夠有效減少程式碼行開發時的時間，快速擴展且高效的人工智慧解決方案。宏碁智醫透過AI醫療解決方案導入馬來西亞醫療院所可優化AI醫療影像處理效能，確保醫療機構能即時分析高解析度視網膜影像，提升診斷效率與精準度。

馬來西亞糖尿病與老年人口成長，加速 AI 眼科技術應用

根據馬來西亞衛生部（MDA），馬來西亞的糖尿病患病率位居東南亞前列，18歲以上成人的糖尿病患病率達18.3%，相當於每5人中就有 1 人罹患糖尿病；其中，糖尿病視網膜病變是導致視力喪失的主要併發症之一。除此之外，馬來西亞老年化比例更日益顯著， 65歲以上人口比例已達7.3%，預計在2040年將增至15.3%，進入高齡社會；因此，年齡相關性黃斑部病變亦成為影響高齡族群視力健康的關鍵疾病，早期診斷對於延緩病情惡化至關重要。

宏碁智醫目前已與馬來西亞當地多間醫院診所進行合作，藉由臨床醫事人員的實際操作，了解AI醫療整合方案的效益評估與技術鏈結，推動AI技術在醫療領域的應用，提升診療效率與精準度。AI 眼科篩檢軟體智視康 VeriSee 系列可在數秒內分析彩色眼底圖，提供高準確度的檢測結果，協助醫師快速識別糖尿病視網膜病變與年齡相關性黃斑部病變，提升診療效率。AI 眼科篩檢技術將成為提升醫療效率的重要關鍵，讓更多患者能夠在基層醫療機構快速篩檢，及早獲得診療建議。

Intel OpenVINO 提供 AI 運算加速與可近性，提升臨床應用效能

為確保 AI 醫療技術在臨床環境中順暢運行，宏碁智醫與英特爾深度合作，以採用OpenVINO 技術的 VeriSee 系列軟體於搭載 Intel Core Ultra處理器的筆電試用計畫，預計將與馬來西亞 Hospital University Malaysia Sabah（HUMS）、IMU University Hospital 等知名醫院進行合作。Intel OpenVINO是專為AI深度學習優化的推理框架，能夠加速AI影像分析，確保醫師能即時獲得診斷結果，提高篩檢效率Intel Core Ultra處理器結合與 OpenVINO的優勢，能進一步優化AI醫學影像運算效能，減少診斷等待時間。

宏碁智醫強調，該產品同時利用筆電具備高度行動性，不僅可適用於醫院、診所及遠端醫療場景，更讓AI診斷技術更靈活應用。透過此次合作，宏碁智醫將為馬來西亞醫療機構提供更完整的AI眼科解決方案，加速AI醫療技術在地化應用。

事實上，宏碁智醫VeriSee系列AI解決方案已獲多國醫療機構包括泰國、印尼、菲律賓等的認可，並在東南亞市場積極推動應用，期望提升眼科醫療可及性。未來將持續推動 並拓展東南亞市場AI 醫療技術發展，深化市場合作，推動 AI 醫療技術在地化應用，協助當地醫療機構提升診斷效率，優化醫療資源配置。

AI 馬來西亞

延伸閱讀

節能晶片爆紅 台鏈搶商機…光洋科、世界、漢磊等受惠

英特爾強攻AI 叫陣輝達

大摩：台積電三大不確定將在兩個月內消除 有利股價急彈

林本堅：台積電有很多客戶但三星英特爾沒有 追不上

相關新聞

影／台積電高雄5座二奈米晶圓廠模型首曝光 總面積超過46座足球場

台積電高雄5座二奈米廠如火如荼建廠中，首座廠房已完工，正加緊在裝機，預計下半年進入量產，今天台積電舉辦第2廠擴產暨上梁典...

台積電高雄廠外觀設計藏玄機…以水墨畫為構想 呈現半屏山意象

台積電今日舉行高雄2奈米擴產典禮，台積電資深副總經理秦永沛首次透露新廠外觀設計理念。他在致詞時特別邀請與會貴賓，能親自到...

台積2奈米擴產典禮 秦永沛完整致詞全文來了

台積公司（2330）31日舉辦2奈米擴產典禮，並由執行副總經理暨共同營運長秦永沛主持，他在致詞並提到，「台積公司一直和主...

台積電8千名工程師進駐高雄 楠梓預售屋房價逼近5字頭、左營後站6字頭

台積電高雄廠今天舉辦「2奈米擴產典禮」，近年台積電設廠效應帶動北高雄房價，不僅楠梓區狂飆倍增，左營、橋頭及岡山等地隨之上...

台積電中科擴廠啟動前置作業 中科第二季交地

攸關台積電設廠的中科擴建二期計畫，因興農球場的會員證問題迭有爭議，使得目前用地遲未點交，中科原訂第一季交地的承諾因此跳票...

影／台積電高雄2奈米擴產典禮 場面冠蓋雲集

台積電今天舉行高雄2奈米擴建典禮，包括行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁、經濟部長何智輝等人都親自出席，現場冠蓋雲集，台積電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。