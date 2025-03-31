宏碁醫療布局報喜 攜英特爾推「眼科」AI 輔助篩檢解方

品牌大廠宏碁（2353）醫療布局再傳喜訊！集團子公司宏碁智醫（Acer Medical） 31日宣布，旗下AI眼科篩檢軟體VeriSee系列之「智視康-糖尿病視網膜病變」與「智視康-年齡相關性黃斑部病變」將於4月25至27日於馬來西亞眼科年會 （MSO）展出，為當地眼科醫療機構帶來創新的AI輔助篩檢技術。同時，宏碁智醫將攜手英特爾，透過採用OpenVINO技術的VeriSee系列軟體於搭載 Intel Core Ultra處理器的筆記型電腦上運行。

宏碁智醫團隊指出，OpenVINO為一個用於最佳化和深度學習模型的開源軟體工具包，能夠有效減少程式碼行開發時的時間，快速擴展且高效的人工智慧解決方案。宏碁智醫透過AI醫療解決方案導入馬來西亞醫療院所可優化AI醫療影像處理效能，確保醫療機構能即時分析高解析度視網膜影像，提升診斷效率與精準度。

馬來西亞糖尿病與老年人口成長，加速 AI 眼科技術應用

根據馬來西亞衛生部（MDA），馬來西亞的糖尿病患病率位居東南亞前列，18歲以上成人的糖尿病患病率達18.3%，相當於每5人中就有 1 人罹患糖尿病；其中，糖尿病視網膜病變是導致視力喪失的主要併發症之一。除此之外，馬來西亞老年化比例更日益顯著， 65歲以上人口比例已達7.3%，預計在2040年將增至15.3%，進入高齡社會；因此，年齡相關性黃斑部病變亦成為影響高齡族群視力健康的關鍵疾病，早期診斷對於延緩病情惡化至關重要。

宏碁智醫目前已與馬來西亞當地多間醫院診所進行合作，藉由臨床醫事人員的實際操作，了解AI醫療整合方案的效益評估與技術鏈結，推動AI技術在醫療領域的應用，提升診療效率與精準度。AI 眼科篩檢軟體智視康 VeriSee 系列可在數秒內分析彩色眼底圖，提供高準確度的檢測結果，協助醫師快速識別糖尿病視網膜病變與年齡相關性黃斑部病變，提升診療效率。AI 眼科篩檢技術將成為提升醫療效率的重要關鍵，讓更多患者能夠在基層醫療機構快速篩檢，及早獲得診療建議。

Intel OpenVINO 提供 AI 運算加速與可近性，提升臨床應用效能

為確保 AI 醫療技術在臨床環境中順暢運行，宏碁智醫與英特爾深度合作，以採用OpenVINO 技術的 VeriSee 系列軟體於搭載 Intel Core Ultra處理器的筆電試用計畫，預計將與馬來西亞 Hospital University Malaysia Sabah（HUMS）、IMU University Hospital 等知名醫院進行合作。Intel OpenVINO是專為AI深度學習優化的推理框架，能夠加速AI影像分析，確保醫師能即時獲得診斷結果，提高篩檢效率Intel Core Ultra處理器結合與 OpenVINO的優勢，能進一步優化AI醫學影像運算效能，減少診斷等待時間。

宏碁智醫強調，該產品同時利用筆電具備高度行動性，不僅可適用於醫院、診所及遠端醫療場景，更讓AI診斷技術更靈活應用。透過此次合作，宏碁智醫將為馬來西亞醫療機構提供更完整的AI眼科解決方案，加速AI醫療技術在地化應用。

事實上，宏碁智醫VeriSee系列AI解決方案已獲多國醫療機構包括泰國、印尼、菲律賓等的認可，並在東南亞市場積極推動應用，期望提升眼科醫療可及性。未來將持續推動 並拓展東南亞市場AI 醫療技術發展，深化市場合作，推動 AI 醫療技術在地化應用，協助當地醫療機構提升診斷效率，優化醫療資源配置。