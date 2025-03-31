讓太空夢成真！ 鐳洋啟動校園徵才 搶太空衛星熱潮

鐳洋科技（6980）表示，低軌衛星正以驚人的速度改變世界，讓偏遠地區得以上網、加速物聯網的發展，市場預測2030年，全球低軌衛星市場將達255億美元，搶搭低軌衛星繞潮，春季校園徵才啟動。

根據教育部的統計，全台大學畢業生數自106學年度起逐年下降，111學年度畢業生數更跌破28萬人，反映年輕技術人才供給縮減。根據國家發展委員會產業人力需求分析，未來三年，通訊產業每年將新增4,500至5,500名專業人才需求2，顯示企業對技術人才的需求持續攀升。然而，畢業生數量減少與產業需求增加形成落差，使企業在尋找優秀人才時面臨更激烈的競爭。

面對此趨勢，鐳洋科技指出，自2021年起，每年穩定招募實習生培植新秀，並持續增加正職招聘人數，積極培育並吸納優秀人才，為未來衛星通訊產業發展做好準備。

工程師在實驗室裡進行衛星通訊系統的最終測試，幾個月後，這顆衛星成功部署於低地球軌道（Low-Earth Orbit, LEO），距離地表約500至2,000公里，衛星在此運行可提供低延遲、高速的通訊服務。這並不是科幻電影的場景，而是鐳洋科技發生的故事。

低軌衛星正以驚人的速度改變世界，讓偏遠地區得以上網、加速物聯網的發展。市場預測2030年，全球低軌衛星市場將達255億美元，成為下一個科技革命的關鍵推動力。鐳洋科技表示，身為台灣低軌衛星產業的領頭羊，正積極擴編，日前於國立中央大學及國立臺灣科技大學的校園徵才博覽會，誠摯邀請熱愛衛星通訊技術的畢業學子加入，一同打造未來。

「當我們看到第一顆自行組裝的3U立方衛星成功發射，並順利回傳訊號，回想起從無到有的過程，所有努力都值得了。」鐳洋科技專案總工程師林致宏分享道。

2024年，鐳洋攜手國家太空中心（TASA），成功發射首顆3U通訊立方衛星「夜鷹號」（Nightjar），落實衛星通訊酬載自主設計、研發、生產及驗測的能力。目前「夜鷹號」（Nightjar）仍持續執行階段性任務，為台灣的航太實力奠定重要里程碑。而這一切的背後，是一群願意挑戰未知、勇於創新的工程師。

為了持續擴大技術範圍，鐳洋科技推出全新的Ka系列地面接收站相控陣列天線模組，以滿足未來全球通訊需求並提升衛星通訊效能。因此，鐳洋正積極擴編研發團隊，尋找RF天線工程師、韌體工程師、FPGA工程師、機構工程師等技術專才。

面對日新月異的技術挑戰，鐳洋科技透過校園徵才與產學合作計畫，尋找並培養未來的技術人才。鐳洋科技連續四年參與經濟部「太空產業供應鏈暨網通產業新興飛揚計畫」，提供學員實作機會，在真實研發環境中掌握未來所需技能。鐳洋科技表示，公司不只是提供工作機會，而是創造一個可以發揮創意、挑戰極限的地方，希望找到的不只是員工，而是願意一起探索、創造、實踐夢想的夥伴，讓創新不僅僅是構想，而是真正飛向太空，為台灣通訊產業的突破提供動力。