台積電高雄廠外觀設計藏玄機…以水墨畫為構想 呈現半屏山意象

台積電今日舉行高雄2奈米擴產典禮，台積電資深副總經理秦永沛首次透露新廠外觀設計理念。他在致詞時特別邀請與會貴賓，能親自到廠區外面欣賞它的外牆設計。秦永沛說：「我們以水墨畫為構想，呈現高雄在地半屏山的意象，從園區北路看過去，廠房外牆的山，會巧妙地與後頭的半屏山相連，是我們對高雄在地山水的致敬，相當別緻。」

據了解，台積電位於高雄的晶圓22廠，和南科晶圓廠一樣，都由潘冀建築事務所負責規畫設計。位於南科的18廠，全區以「飛向未來的創意聚落」為構想，初期的建築配置設計將地面抬高以因應多變的氣候環境，加以錯落的景觀步道及雕石護坡，打造多樣的生態環境。

各期基地透過造型如展翅般的環型連廊將辦公棟串接成一體，連廊頂上滿布透光型太陽能板，兼具遮陽與再生綠電，而作為整體配置核心的晶圓池，則為夏季的炎熱氣流帶來調節，為建築周邊創造舒適的風環境，亦呼應華人「天圓地方」的宏觀哲思。

秦永沛致詞時提到，高雄廠將與南科的所有晶圓廠一樣，都按照美國綠建築LEED認證系統指標建置而成，除了規畫100%使用再生能源，穩健邁向公司2050淨零排放的目標，也要感謝國土署及高雄市政府的幫忙，來自橋頭跟楠梓兩座再生水廠的水資源，也將挹注高雄廠區逐步達成100%使用再生水。

秦永沛說，台積電2奈米的成功擴產，展現台積公司在台灣發展先進製程技術及擴充產能的努力。他也想藉這個機會特別感謝過去幾年和台積電一起成就晶圓22廠的所有工作夥伴，包括建廠的工程團隊，還有營建、承攬商與供應商夥伴們，因為有他們的努力與貢獻，才能成就今天這個廠。同時，他還感謝來自政府各單位的大力支持，台積公司會持續鞏固全球布局，提供客戶最佳的技術解決方案與製造服務，驅動全球科技的不斷往前邁進。

最後秦永沛強調：「我們期待與各位攜手同行，創造更多產業共好的里程碑，實現一個更創新、更永續的未來。」