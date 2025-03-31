台積2奈米擴產典禮 秦永沛完整致詞全文來了

台積公司（2330）31日舉辦2奈米擴產典禮，並由執行副總經理暨共同營運長秦永沛主持，他在致詞並提到，「台積公司一直和主管機關密切討論、找尋更多適合的半導體廠房用地，繼續擴大在台灣的投資」。

謝謝大家今天蒞臨我們在高雄的基地，和我們一起慶祝「2 奈米擴產典禮」，我們很高興能和驅動半導體產業進步的重要推手們齊聚一堂，見證台積公司在台灣半導體先進製程擴產的重要里程碑。

首先，我想介紹我們今天所在位置：在各位的右側，正是今天典禮的主角、我們要進行上樑儀式的第二期廠房；而各位的前方、也就是舞台後側，是我們如火如荼展開結構體工程的第三期廠房。至於各位的後面，則是已經接近完工的辦公棟大樓，而在辦公室的後邊，在各位剛剛進入活動場地前，可以看到正在裝機中的第一期廠房，等等如果大家有機會，我想誠摯地邀請各位在典禮結束後，過去欣賞它的外牆設計，我們以水墨畫為構想，呈現高雄在地半屏山的意象，從園區北路看過去，廠房外牆的山，會巧妙地與後頭的半屏山相連，是我們對高雄在地山水的致敬，相當別緻。

今天的典禮，在全球半導體技術的發展上意義非凡，這不僅代表我們獨步全球的 2 奈米製程進展順利，更展現台積公司回應市場的強勁需求，持續擴充產能、支持客戶的決心。在高雄，我們還有第三、第四，以及第五期晶圓廠，都會在這裡落地生根，每一期晶圓廠，大約是其他公司晶圓廠的 2 倍大，全期完工後，潔淨室總面積將會超過 46 座標準足球場，加上台積公司在南部科學園區的其他晶圓廠，共同成就了目前全球最大的半導體製造服務聚落。

各位眼前這座晶圓二十二廠，全期投資共計超過新台幣 1.5 兆元，創造超過 7 千個直接的高科技工作機會，以及超過 2 萬個營建工作機會。根據統計，台積公司在台灣的生產營運，除了本身的營收之外，透過供應鏈與消費等關聯效果，每年也為台灣創造大約 3 兆元的年產值，以及近 50 萬個就業機會。未來，晶圓二十二廠的運轉，必然會進一步助力產業的活絡、地方的繁榮。不僅如此，台積公司一直和主管機關密切討論、找尋更多適合的半導體廠房用地，繼續擴大在台灣的投資。

今天，我很高興跟各位分享，台積公司 2 奈米是目前全球在密度和能源效率上，最先進的半導體技術，它的效能及功耗皆提升了一個世代：相較於前一代 3 奈米 ，在相同功耗下，速度提升了 10 到 15%；而在相同速度下，功耗降低了 25 至 30%。也因此，幾乎所有的科技創新領導者，都正在與我們緊密合作。

２奈米製程技術，預計將如期在今年下半年進入量產，並將被廣泛地應用在客戶跨世代的頂尖科技產品中，包括超級電腦、行動裝置、雲端資料中心等，它將為全球節能運算的龐大需求，挹注強而有力的動能。我們預期，2 奈米在頭兩年的產品 tape outs 數量，將會超過 3 奈米的同期表現，並且在量產 5 年內，將驅動全世界約 2.5 兆美元的終端產品價值。

近年來，台積公司在先進製程方面的發展，一直都是動見觀瞻。但台積公司不僅在先進製程技術發展要當領導者，更重要的是，更要當綠色製造的先行者。晶圓二十二廠和我們在南科的所有晶圓廠一樣，都是按照美國綠建築 LEED 認證系統指標建置而成，我們除了規劃 100%使用再生能源，穩健邁向公司 2050 淨零排放的目標，也要感謝國土署及高雄市政府的幫忙，來自橋頭跟楠梓兩座再生水廠的水資源，也將挹注高雄廠區逐步達成 100%使用再生水。

台積公司是全球 AI 的關鍵推手，也是 AI 的積極使用者。在我們的晶圓廠，每提高 1%生產力，就相當於帶來 10 億美元的收益。今天 2 奈米的成功擴產，展現台積公司在台灣發展先進製程技術及擴充產能的努力。我也想藉這個機會特別感謝過去幾年和我們一起成就晶圓二十二廠的所有工作夥伴，包括建廠的工程團隊，還有營建、承攬商與供應商夥伴們，因為你們的努力與貢獻，才能成就今天這個廠，接下來幾年的建廠計畫也相當緊湊也要請大家多多幫忙、繼續幫忙。同時，我還要感謝來自政府各單位的大力支持，台積公司會持續鞏固全球布局，提供客戶最佳的技術解決方案與製造服務，驅動全球科技的不斷往前邁進。

我們期待與各位攜手同行，創造更多產業共好的里程碑，實現一個更創新、更永續的未來。祝福大家有個美好的一天，謝謝。