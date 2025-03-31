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台積電2奈米高雄擴產 卓榮泰強調先進製程留台

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰（左）、台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛（右）。記者劉學聖／攝影
行政院長卓榮泰（左）、台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛（右）。記者劉學聖／攝影

行政院長卓榮泰31日指出，感謝台積公司向國人展示了「布局全球根留台灣」的計畫不變，政府會持續協助國內廠商做各種合作，「如同好的球員可以到美國去打大聯盟，回來就是我們的國家隊」。

卓榮泰今日赴高雄參加台積電2奈米廠擴產暨上梁典禮，卓致詞時提到，他30日與賴總統開會時，總統特別要自己表達對台積公司的祝賀，「恭喜你們，也謝謝你們為了台灣的努力」。台積公司是全世界性的超級大公司，一直帶領的人類在科技領域上持續的往上發展，最受人所稱道的，當然是其研發跟先進製造的能力，同時更是其非常高效率的管理能力。

卓榮泰說，台積人的經營哲學是「跟合作者合作，不會跟合作者競爭」，這在全世界上是受到很多人的尊敬的，台積電帶領人類科技領域往上發展，當大家還在欣賞台積電科技頂峰的創新與應用，台積電的研發團隊已經準備開始攀爬下一座頂峰；二奈米擴產典禮就是走上又一個高峰，他期待有更多科技領域高峰讓世界看到台積電研發團隊的努力。

此外，卓榮泰也提到，未來大南方新矽谷將會與桃竹苗大矽谷形成雙引擎，加速帶動台灣的科技產業，這也都是台積公司所在的重要地方。今年南部科學園區營運能量快速成長，已經突破了2.2兆元，是三大科學園區之首，為此行政院核定楠梓園區聯外交通整體計畫，計畫投入156億元來整建所有的聯外交通，「有好的交通，我們的產品更能夠往國外、往世界去發展，好的人才也更能夠進到我們這個園區裡面來」。

卓榮泰說，政府會持續協助國內的廠商做各種實際上的合作，也謝謝台積公司向國人展示了「佈局全球根留台灣」的計畫不變，繼續在台灣增建、擴建各種高科技領域的生產線，同時讓台灣成為世界經濟製造最重要基地的這個雄心壯志也不變，謝謝台積公司對台灣做下這麼大的承諾。

卓榮泰強調，台灣有好選手、有好產業，政府期待向世界發展，但最重要的根基要留在台灣；好的球員就跟台積電一樣，可以到美國打大聯盟，但回來就是國家隊，好的產業可以與世界共享，但永遠都是國家隊。台積公司對台灣、對世界的貢獻，也就是中華民國台灣對全球的貢獻，盼一起立足台灣、佈局全球，而且行銷全世界，他誠懇地希望台積公司為蓄積國家實力，TSMC也是台灣支持人類合作的象徵跟精神，「台積越強，國家就越強，台灣越強，台積公司也就會越強」。

卓榮泰 台積電

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