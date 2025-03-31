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今年自研雲端 AISC新局 Google、亞馬遜、華為三強競爭

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

隨著AI運算需求激增，各大業者加速布局自研加速器。DIGITIMES觀察，自研雲端ASIC加速器市場呈新格局，從2023年與2024年的高速成長期，轉進穩定成長階段，預估2025年出貨量升至496.2萬顆，年增率大幅降至23%。這波成長主要來自生成式AI模型訓練成本持續上升、小型語言模型盛行，NVIDIA GPU價格高漲，以及美國禁令限制中國企業取得高階AI晶片等因素驅動。

在生成式AI時代，自研雲端ASIC加速器成雲端服務供應商（Cloud Service Provider；CSP）競爭關鍵之一。自研加速器不僅能夠降低能耗，還能幫助CSP掌控AI基礎設施的成本與供應鏈，更能避免受制於NVIDIA或國際政治因素。此外，透過技術創新，業者能夠建立市場壁壘，確保AI產品與服務的競爭力。因此Google、亞馬遜、華為、微軟（Microsoft）與Tesla等企業，近年來皆積極投入自研雲端ASIC加速器市場。

DIGITIMES觀察，2025年自研雲端ASIC加速器市場競爭格局將呈現顯著變化，從過去Google獨霸市場，轉為Google、亞馬遜與華為三強競爭。從出貨量來看，Google仍居市場龍頭，然基期高，出貨量僅成長1%至255.1萬顆；亞馬遜受惠於Trainium 2量產，以及與Anthropic的合作，出貨量將升至136.9萬顆，位居第二；華為受中國本土市場需求與產能擴張帶動，成長迅速，出貨量將翻倍提升至80萬顆，排名第三。從年增率來看，Google增幅趨緩、亞馬遜與華為出貨量則大幅成長。

未來AI市場的競爭將不僅限於AI模型的創新，更將擴展到對運算基礎設施的掌控。擁有自研ASIC的企業，將能更靈活地調配算力資源，降低AI訓練與推理的成本，並在AI服務與應用上建立競爭壁壘。

AI

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