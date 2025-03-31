台積電高雄二奈米廠擴產典禮 卓榮泰：永遠是台灣的國家隊

台積電今天在高雄楠梓廠舉辦二奈米擴產暨上梁典禮，針對台積電日前宣布赴美投資千億元，行政院長卓榮泰今掛保證，台積電二奈米絕對不會到美國設廠，明年也會在台灣增加生產，不會到世界生產，他形容就像台積電可以去打大聯盟，但回來就是台灣的國家隊。

卓榮泰指出，今天台積電擴產向國人展示布局全球，根留台灣計畫不變，繼續在台增建擴產高科技領域生產線計畫不變，讓台灣成為經濟製造重要基地的雄心壯志不變，謝謝台積電做下這麼大承諾。

卓揆強調，台積電二奈米不會到美國設廠，絕對不可能，台積電會將最先進製程和研發重心放在台灣，並保證在台灣明年增加生產，不會去世界生產。

他形容，好的選手、好的產業，政府期待鼓勵產業向全世界發展，但台積電永遠是台灣最重要根基，好球員就跟台積一樣，可以到美國打大聯盟，但回來就是我們的國家隊，永遠是我們的國家隊。

他也期許台積電立足台灣布局全球，行銷全世界，盼台積電成為台灣蓄積國力世界性公司，TSMC支持人類合作象徵和精神，台灣越強、國家越強，台灣越強，台積越強，希望強強聯手走向全世界。

高雄市長陳其邁則是說出3個感謝，他提到，台積電投資高雄讓產業競爭城市轉型過程加快腳步邁開步伐，代表高雄市民表達誠摯謝意，在均衡台灣策略下，嘉義、台南、高雄、屏東未來將成半導體產業發展聚落，齊聚所有產業力量，共同深耕南台灣，讓更多產業受惠。

陳其邁說，還有更多北漂青年返回高雄工作，碰到很多台積人回到高雄緊握他雙手說，很高興終於有一天回到故鄉貢獻心力，感謝賴總統、卓院長讓南台灣翻身進步的機會。