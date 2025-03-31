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台積電8千名工程師進駐高雄 楠梓預售屋房價逼近5字頭、左營後站6字頭

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄楠梓產業園區周遭因台積電進駐帶動房價，漲勢驚人。圖／本報資料照
高雄楠梓產業園區周遭因台積電進駐帶動房價，漲勢驚人。圖／本報資料照

台積電高雄廠今天舉辦「2奈米擴產典禮」，近年台積電設廠效應帶動北高雄房價，不僅楠梓區狂飆倍增，左營、橋頭及岡山等地隨之上揚，從狂飆期進入冷靜期。高市府估算，未包含供應鏈廠商，P1至P5廠運轉後至少有8千名工程師進駐，剛性需求強。市場觀察，楠梓預售屋房價逼近5字頭、左營後站也達6字頭。

台積電周邊的「台積宅」很夯，新成屋房價從每坪1字頭飆升至4字頭，預售屋價格上看5字頭，但在央行限貸措施及赴美擴大投資後，房價受外界關注。

台積電所在地「楠梓產業園區」距離左營高鐵站僅1公里，是全台唯一位處三鐵共構站的產業園區。高市府啟動「北城計畫」，推動「左營高鐵科技之心公辦都更案」，三塊基地陸續與國揚建設及國城建設簽約。

國揚建設在A基地規畫興建2棟地上26層、地下6層商辦大樓及住商大樓；B基地規劃1棟地上26層、地下4層商辦大樓，投資金額188億元。國城建設預計投資16億元，規畫興建地上24 層地下5層住商大樓，約提供150戶住宅，建商喊每坪房價上看60萬元。

高市府副市長林欽榮表示，台積電以一年一廠速度開發，每廠工程師約1200人至1500人，還有上下游供應鏈也會來，商辦或住宅、托嬰、日照等需求大，台積電5廠2027年底完工，須提早因應8千個工程師進駐的商辦及住宅需求。

高雄市不動產仲介公會監事召集人鄭啟峰分析，台積電設廠前，楠梓區新成屋每坪均價17、18萬元，傳出設廠消息後升至2字頭，確定設廠後漲至每坪3字頭，現在落在40萬元上下，在宣布擴大美國投資後，消費者出現預期心理，不過目前沒有明顯降價，僅有議價空間。

高雄市不動產代銷公會理事長謝哲耀說，高大特區及後勁地區都是購屋熱區，不過楠梓區目前新成屋數量不多，只有536戶，價格從36萬元至40萬元都有，預售案全是4字頭起跳，鄰近的橋頭區及岡山區也一樣，因台積電高雄5廠設置計畫不變，房價未明顯波動。

台積電高雄廠今天舉辦「2奈米擴產典禮」，現場展示廠房模擬圖。記者劉學聖／攝影
台積電高雄廠今天舉辦「2奈米擴產典禮」，現場展示廠房模擬圖。記者劉學聖／攝影
台積電高雄廠今天舉辦「2奈米擴產典禮」。記者劉學聖／攝影
台積電高雄廠今天舉辦「2奈米擴產典禮」。記者劉學聖／攝影

台積電 房價

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