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台積電高雄廠2奈米擴建 全球最大半導體製造聚落成形

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
今日參加典禮的包括高雄市長陳其邁等人。記者劉學聖/攝影
今日參加典禮的包括高雄市長陳其邁等人。記者劉學聖/攝影

台積電今日在高雄楠梓科學園區舉行2奈米擴產典禮，為高雄廠第二座上樑及後續三廠擴建見證全球最先進製程晶圓製造聚落形成，代表台積電在晶圓製程邁向新里程碑。台積電資深副總暨共同營運長秦永沛在致詞時並強調，台積電高雄第一廠將於今年下半年量產，連同第二廠及未來的第三、四、五廠廠，投資總額將達1.5兆元，帶動7000個工作機會和2萬個營建工作機會。

秦永沛並透露，台積電2奈米製程獨步全球，其電晶體密度和能源效率，和現行量產的3奈米相比，速度提升10%到15%，功耗降低25%到30%，因而受到各大晶片公司導入，用於超級電腦、行動裝置、 雲端運算中心。且量產前二年，超過3奈米爬升速度，5年驅動2.5兆美元產品價值。

今日參加典禮的包括行政院長卓榮泰、行政院秘書長龔明鑫、經濟部長郭智輝、 國科會副主委蘇振綱、 前經濟部長，現任高雄市政顧問王美花、 互助營助董事長林志聖、 達欣工程董事長王人正、 東鋼董事長侯政廷 、 唐榮鋼鐵董事長趙健在、 漢唐董事長李惠文、 帆宣董事長高新明、 中油董事長方振仁等人。

台積電高層則有資深副總經理暨副共同營運長侯永清、 法務長張淑華、主導先進製程建廠營運的二位副總經理張宗生、 王英郎等人共同出席。

秦永沛表示，台積電高雄2奈米廠歷經2年多建廠，預定 今年下半年量產，今年邀請所有成就這項成就的重要推手齊聚，見證這項重要里程碑。

秦永沛進一步指出，高雄廠共規畫五個超大型晶圓廠，總面積超過46座足球場將成為全世界最大先進晶圓製程服務聚落，總投資1.5兆元，將帶來7000個高科技工作及2萬個營建工作機會。若加計透過供應鏈及周邊消費，將創造3兆元產值及50萬個工作機會。未來這塊先進製程生產重心，也將扮演全球AI發展關鍵推手，帶進高達10億美元收益。

今日參加典禮的包括行政院長卓榮泰等人。記者劉學聖/攝影
今日參加典禮的包括行政院長卓榮泰等人。記者劉學聖/攝影
台積電今日在高雄楠梓科學園區舉行2奈米擴產典禮，為高雄廠第二座上樑及後續三廠擴建見證全球最先進製程晶圓製造聚落形成。記者劉學聖/攝影
台積電今日在高雄楠梓科學園區舉行2奈米擴產典禮，為高雄廠第二座上樑及後續三廠擴建見證全球最先進製程晶圓製造聚落形成。記者劉學聖/攝影
台積電今日在高雄楠梓科學園區舉行2奈米擴產典禮。記者劉學聖/攝影
台積電今日在高雄楠梓科學園區舉行2奈米擴產典禮。記者劉學聖/攝影

台積電

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