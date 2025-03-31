快訊

要犯潛逃經典！ 鍾文智影響力翻天 除聘尤伯祥也聘司改委員當律師

台股重挫 國安基金：密切關注美關稅政策影響

眨眼看遠能調節近視、老花、飛蚊症、乾眼症？ 醫詳解4種眼疾成因及改善

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電2奈米擴產 陳其邁：很多台積人回高雄緊握我的手

經濟日報／ 記者尹慧中/高雄即時報導
台積2奈米擴產典禮。高雄市長陳其邁受邀出席與台積公司執行副總經理暨共同營運長秦永沛（右）。記者劉學聖攝影
台積2奈米擴產典禮。高雄市長陳其邁受邀出席與台積公司執行副總經理暨共同營運長秦永沛（右）。記者劉學聖攝影

高雄市長陳其邁31日出席台積（2330）2奈米高雄擴產典禮上提到，「很多台積人回到高雄緊握我的手說終於可以回到故鄉貢獻心力」，讓鐵鏽之都變科技城市。他並透露像是台積資深副總經理暨副共同營運長和資訊安全長侯永清、台積先進技術暨光罩工程副總經理張宗生等也都是高雄囡仔。

陳其邁致詞說，「今天三個感謝，感謝賴總統，感謝各大廠商中油的幫忙、南科與經濟部的幫忙，半夜常常接到我的電話，電話騷擾不斷持續協調工作與建廠事宜，也特別感謝前經濟部長王美花，現在是高雄市政顧問，一直指導給我們指指點點，讓高雄南部鄉親共同期盼市政府會做最堅強後盾」。

陳其邁也感性說，「前天下午我還帶著同仁站在半屏山上看著高雄從鐵鏽之都變科技城市」，大家為了美好未來一起努力，預祝台積擴廠成功，高雄加油、台灣加油、台積加油。

台積電 陳其邁

延伸閱讀

填海造陸高雄新建國際機場 市長陳其邁允向中央爭取

遭問「支持恢復核電」 陳其邁反問：贊成在高雄蓋核電廠？

高市議會開議混戰 綠嗆藍營「噴口水」送面紙給陳其邁

下一站是行政院？陳其邁重申：剩下任期「做好做滿」

相關新聞

台積電8千名工程師進駐高雄 楠梓預售屋房價逼近5字頭、左營後站6字頭

台積電高雄廠今天舉辦「2奈米擴產典禮」，近年台積電設廠效應帶動北高雄房價，不僅楠梓區狂飆倍增，左營、橋頭及岡山等地隨之上...

台積電高雄廠2奈米擴建 全球最大半導體製造聚落成形

台積電今日在高雄楠梓科學園區舉行2奈米擴產典禮，為高雄廠第二座上樑及後續三廠擴建見證全球最先進製程晶圓製造聚落形成，代表...

台積電2奈米擴產 陳其邁：很多台積人回高雄緊握我的手

高雄市長陳其邁31日出席台積（2330）2奈米高雄擴產典禮上提到，「很多台積人回到高雄緊握我的手說終於可以回到故鄉貢獻心...

台積電2奈米擴產典禮 秦永沛致詞這樣說

台積公司執行副總經理暨共同營運長秦永沛31日在2奈米擴產典禮上提到，廠區呈現水墨畫設計對照高雄半屏山，是對高雄在地山水的...

台積電高雄廠外觀設計藏玄機 以水墨畫為構想 呈現半屏山意象

台積電今日舉行高雄2奈米擴產典禮，台積電資深副總經理秦永沛首次透露新廠外觀設計理念。他在致詞時特別邀請與會貴賓，能親自到...

台積電高雄二奈米廠擴產典禮 卓榮泰：永遠是台灣的國家隊

台積電今天在高雄楠梓廠舉辦二奈米擴產暨上梁典禮，針對台積電日前宣布赴美投資千億元，行政院長卓榮泰今掛保證，台積電二奈米絕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。