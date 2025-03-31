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台積電2奈米擴產典禮的關鍵意義 半導體專家分析這樣說

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

為了展現愛台灣、投資台灣的決心，台積電（2330）高雄廠提前擴產，31日大陣仗舉行2奈米擴產暨上樑典禮，邀請政官員與供應商出席見證。對此，台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真表示，台積電今天的擴產典禮，主要是再次表達將持續深耕台灣，台灣依舊還是台積電先進製程的主要生產基地。

劉佩真強調，畢竟以台灣作為生產基地，仍具有高度信價比優勢。

劉佩真指出，台積電目前持續加快在高雄廠方面的建置，主要是希望未來在新竹寶山園區量產2奈米之後，緊接著高雄地區也可以在持續作為2奈米生產基地的接棒。同時，今天高雄廠的提前擴產，也是凸顯在台積電宣布持續擴大對美國投資1,000億美元之後，再次表達目前仍會持續進行深耕台灣的動作。

劉佩真還提到，畢竟對台積電來說，以台灣作為主要生產基地，還是具有高度信價比優勢。因此，台灣依舊還是台積電在先進製程部分的主要生產基地。

此外，劉佩真表示，台積電也希望藉由這次高雄廠提前量產的動作，能夠屏除、消弭市場上對於台積電產能可能大幅外移的疑慮。

劉佩真指出，即便未來台積電的海外生產比重確實有可能會逐步拉升，不過若以中長期觀察，台積電在台灣半導體產能所座落的比重，還是有機會可以落在80%上下的水準。

台積電

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