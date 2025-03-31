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數位憑證皮夾沙盒測試開放申請 邀企業學研單位參與

中央社／ 台北31日電
數位憑證皮夾將讓民眾自主且安全存放自己的數位證件，民眾未來只要帶手機出門，就可透過手機快速查驗各類證件，簡化取票、領藥或辦理電信門號的程序。中央社
數位憑證皮夾將讓民眾自主且安全存放自己的數位證件，民眾未來只要帶手機出門，就可透過手機快速查驗各類證件，簡化取票、領藥或辦理電信門號的程序。中央社

數位經濟快速發展，為加速推動台灣數位憑證生態發展，數發部今天宣布「數位憑證皮夾」沙盒測試於今天上午10時開放申請，邀請企業、民眾與學術研究單位共同參與，驗證技術的應用可行性與發展潛力。

數位憑證皮夾屬於數發部數位公建計畫「數位創新關鍵基礎建設計畫」的一環，推動時程為2024年到2027年。數位憑證皮夾將讓民眾自主且安全存放自己的數位證件，民眾未來只要帶手機出門，就可透過手機快速查驗各類證件，簡化取票、領藥或辦理電信門號的程序。

數發部今天發布新聞稿，沙盒測試將提供「試驗場域」，讓各界在合規前提下，探索新技術應用，並回饋意見，協助改善修正系統運作模式。

數發部部長黃彥男表示，數位憑證皮夾不只是科技工具，更帶來3項改變。首先，數位憑證皮夾是未來數位社會發展基石，各類服務將以憑證為基礎來進行發展；其次，數位憑證皮夾將賦予民眾對自身證件資料的控制權，可透過選擇性揭露機制強化對資料的保護。

黃彥男指出，數位憑證皮夾的互通性，將有助於推升數位經濟的發展，加速台灣邁向智慧化的數位社會。

數發部數位國際司司長莊盈志指出，沙盒計畫希望透過開放測試讓各界發掘數位憑證皮夾的應用潛力，提前發現潛在問題，確保正式實施後貼近民眾需求。此外，此次由數發部推動沙盒測試，將結合公務機關、企業、學術單位與資安團隊一同參與，全面考量應用場景的流程及安全性。

數發部說明，無論是政府機關、企業或對新科技感興趣的民眾，都被邀請成為共創數位未來的夥伴。

數發部指出，如果數位憑證皮夾沙盒測試順利，希望今年12月底可以推出測試版上線。至於可能應用案例，數發部日前解釋，像是超商取貨、網路預約租車、購買敬老等特定身分票券，民眾可透過選擇授權名字等資訊，來做驗證。

數發部

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