台積電2奈米擴產典禮 秦永沛致詞這樣說
台積公司執行副總經理暨共同營運長秦永沛31日在2奈米擴產典禮上提到，廠區呈現水墨畫設計對照高雄半屏山，是對高雄在地山水的致敬，台積電（2330）獨步全球的2奈米進展順利，此活動展現支持客戶決心，高雄後續還有3-5期，此座晶圓22廠區投資1.5兆元，在台灣生產營運每年替台灣創造3兆元產值，晶圓22廠運轉可望進一步助力地方繁榮。
秦永沛今日也說，很高興跟各位分享台積2奈米製程相較3奈米速度提升10-15%，功耗降25-30%，幾乎所有科技創新領導者都和我們合作，預期2奈米今年下半年量產，應用橫跨超級電腦、雲端、行動裝置等，預期2奈米頭二年設計定案數量將超越3奈米，並預估五年內驅動全球2.5兆美元終端產品價值。
他並說，接下來幾年建廠計畫將持續緊湊，台積將持續鞏固全球布局，和夥伴攜手同行實現創新未來。
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