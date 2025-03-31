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台積電2奈米擴產典禮 秦永沛致詞這樣說

經濟日報／ 記者尹慧中/高雄即時報導
台積2奈米擴產典禮。高雄市長陳其邁受邀出席與台積公司執行副總經理暨共同營運長秦永沛（右）。記者劉學聖攝影
台積2奈米擴產典禮。高雄市長陳其邁受邀出席與台積公司執行副總經理暨共同營運長秦永沛（右）。記者劉學聖攝影

台積公司執行副總經理暨共同營運長秦永沛31日在2奈米擴產典禮上提到，廠區呈現水墨畫設計對照高雄半屏山，是對高雄在地山水的致敬，台積電（2330）獨步全球的2奈米進展順利，此活動展現支持客戶決心，高雄後續還有3-5期，此座晶圓22廠區投資1.5兆元，在台灣生產營運每年替台灣創造3兆元產值，晶圓22廠運轉可望進一步助力地方繁榮。

秦永沛今日也說，很高興跟各位分享台積2奈米製程相較3奈米速度提升10-15%，功耗降25-30%，幾乎所有科技創新領導者都和我們合作，預期2奈米今年下半年量產，應用橫跨超級電腦、雲端、行動裝置等，預期2奈米頭二年設計定案數量將超越3奈米，並預估五年內驅動全球2.5兆美元終端產品價值。

他並說，接下來幾年建廠計畫將持續緊湊，台積將持續鞏固全球布局，和夥伴攜手同行實現創新未來。

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