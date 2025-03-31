華碩 ProArt Display OLED 4K 螢幕問世 搶數位創作商機

品牌大廠華碩（2357）31日宣布，團隊為創作者量身打造的ProArt系列螢幕，正式推出全新的重磅巨作「PA32UCDM」，其搭載32吋4K QD-OLED顯示面板，具備240Hz更新率、1,000尼特峰值亮度，同時還擁有99% DCI-P3超廣色域、真10位元色彩深度，大幅領先業界標準，就連知名導演高爾賢親身體驗後也給予高度激賞。

華碩說明，ProArt Display OLED PA32UCDM出貨前皆經過原廠校準，採用全新三階程序，確保Delta E<1的色彩準確度，且為滿足專業創作者所需，亦可與第三方硬體校準軟體Calman和Light Illusion ColourSpace CMS無縫整合，相容Windows及Mac作業系統，絕對是影片編輯、後製工作者不可或缺的神兵利器！

此外，PA32UCDM另內建多元連線選項，包括：USB 3.2 Gen 10Gbps集線器、USB-C®／USB Type-A，以及雙Thunderbolt™ 4等連接埠，其中一組更支援96W電力傳輸與菊鏈連接，使用擴充皆隨心所欲；再加上金屬機殼設計，不僅外觀精緻簡約，還能強化散熱效果，時尚與實用兼具。

無懈可擊的視覺饗宴

華碩指出，全新ProArt Display OLED PA32UCDM能呈現超過10.7億種色彩，以及深邃黑與明亮白的極致對比，並支援可變更新率(VRR)，因此透過單一螢幕，即可快速完成渲染的視覺效果與品質檢查；搭配先進的獨家灰階追蹤技術，除色彩表現均勻、漸層平滑，亦符合醫療數位影像傳輸協定(DICOM)，每個細節都清晰可見，診斷準確率Up！

直觀智慧校色

華碩表示，ProArt Display OLED PA32UCDM採用ASUS ProArt硬體校準技術，使用者可重新編寫查找表，將色彩參數設定檔直接儲存於螢幕IC晶片，因此就算連接不同作業系統或主機，也無需重新調整設定值，隨插即用。而ProArt Color Center，則能於遠端一次控制多台ProArt螢幕的校準排程和自訂參數，以節省人力與時間成本，輕鬆維持色彩一致性。

創造超生動HDR

華碩透露，憑藉獨特的ASUS Smart HDR技術，PA32UCDM另支援多種HDR格式，像是Dolby Vision，完美結合無與倫比的亮度、對比度和色彩，影像生動逼真；還有HLG (Hybrid Log-Gamma)，可查看與建立廣播、衛星電視平台資料，如：BBC iPlayer、日本NHK電視、DirecTV等；以及能相容各大串流平台和HDR遊戲的HDR10，將為創作者與玩家開拓更廣泛的應用場域。

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