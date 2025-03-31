捷運博愛座吵架 AI 也秒知！邊緣AI爆發年 業者專案滿手

台北捷運第一列AI數位列車在紅線運轉，車上裝置數位監控用AI分析「異常人流」告警，麥克風更可對車廂內聲音分析，將來若乘客在車廂內激烈爭吵、甚至是博愛座讓位糾紛，AI都能辨識後通報列車長即時掌握處理。

越來越多AI應用正發生！用AI抓海上漁船是否合規、無人商店能偵測18歲以下買酒客人而停止銷售。邊緣AI應用孵化3年，終於遍地開花！宏碁除跟北捷擴大合作AI列車，也將於5月世壯運提供裸視3D導覽服務。業者預告，2025年從場域驗證跨入專案交貨爆發期，業者專案接單滿手，動輒20~200%成長。

宏碁、研揚合作打造的北捷AI數位列車共有6節車廂，車上廣布感測器，包括影像監控跟聲音監控，可以確認人流是否快速異常移動或衝突對峙，將訊息通報列車管理室，每日結束營運時，也可以一秒清車，確認無乘客滯留，甚至於車上大聲對罵叫囂，AI也能學習分辨是大聲聊天還是有衝突發生。

宏碁指出，此次利用AI收集車廂內影像聲音訊息，建立數十種可能模擬情境，分析是否異常有風險，未來北捷140.5列捷運列車是否全面導入？對此北捷副總陳建財表示，因為科技還在進步，現在每一個動作都需要好幾張圖檔供AI學習，目聲音辨識情境多元更不容易，現在還在不斷讓AI學習提高精準度。

陳建財指出，北捷的中和新蘆線33列車車門上方顯示器更新已經決標，2026年初會更新，接著紅、綠及藍線會更新，至於AI列車上的3D顯示器及180面螢幕，則由宏碁跟廣告代理商建置營運評估列車經營效益後，確認是否增加班次。

而據了解，此次AI捷運車廂每一節車廂的邊緣運算電腦硬體伙伴是研揚。宏碁從2023年預告跟北捷合作1個車廂起，如今增至6車廂運作，往返於紅色淡水線上，足以顯示一個邊緣AI應用需要超長時間驗證，才走到量產時刻。。

但邊緣運算業務蹲2~3年，今年終於爆發。研揚是老牌工業電腦廠，今年手上AI應用專案大增，總經理林建宏指出，智慧零售是跑最早的，機器人專案超過40~50個，在智慧城市、製造跟醫療上也有很多實例，累計今年迄今有480個專案在手，比對去年400件大幅成長20%，海巡署也用研揚AI進行漁船違規辨識開單，取代過去人工巡檢。

飛捷也同樣感受專案數激增，董事長林大成透露迄今專案數接近60個，比去年同期20多個翻兩倍成長，歐洲跟美洲需求大幅成長，其中歐洲市場預期在烏俄停戰後，將出現復甦。

林建宏指出，除跟全球前三大機器人手臂客戶合作，研揚也打入中國最大AMR客戶供應鏈，該產品已賣進台灣7-11倉儲，並跟日本農業自走車客戶合作，POS專案上，客戶更是開案到大量出貨要兩年以上。

人工智慧專案等了2~3年終於開始發酵，美國兩大無人商店也導入研揚邊緣控制電腦，可以針對自助結帳客戶做商品及人臉辨識，確認對方是否漏結，或者年齡低於18卻買菸酒，由AI判定不賣

林建宏表示，目前手上專案數已經來到480件，比去年大增2成，其中超過100件已經放量，所謂放量定義就是500~1000件以上，脫離POC場域驗證期，他強調今年也是研揚品牌再造年，目標讓研揚品牌擠入台灣精品品牌前25強。

神達數位專長在影像監控分析及邊緣運算，公司也透露智慧零售有很多專案今明年出貨，尤其是北美斬獲多，使未來三年業績（2027年）將挑戰百億元大關，3月31日正式登錄興櫃。

神達數位認為未來以POS及AIOT業務最樂觀，公司有兩大POS客戶，一家是ODM客戶，另一家是專案客戶，2024年下半出貨，今年首季開始大量出貨，另一個客戶已拿到終端客戶標案，神達是主流機種供應商，今年產品驗證完後，2026~2027年將放量。

客戶也看到新藍海，搶進貨櫃追蹤市場，搭配低軌衛星閘道器及4G訊號，追蹤海上貨櫃位置，由於神達數位在GPS定位上已有相當知名度，該客戶前年找上神達合作，正式打入客戶，預計今年開始出貨，目標挑戰海上貨櫃軌跡訊號追蹤服務龍頭。

邊緣AI最關鍵的技術在軟體，神達數位表示，過去多年發展行車記錄器AI，對駕駛是否專心的分析，何時開啟動影片上傳雲端功能都相當瞭解，由於國外上網是很貴的，不可能隨時錄影上傳，電信費是高昂負擔，故決定何時傳輸需要由AI做精準管理。

其次，也看好軟硬體整合機會，目前神達數位將BOX PC跟客戶合作，外加鏡頭，可以放在無人商店，即時偵測客戶是否有沒結帳的商品，或者買菸酒顧客辨識是否超過18歲。