崇越引進日本 SCIVAX 奈米壓印 Touch Taiwan 首亮相

崇越科技（5434）31日宣布攜手日本頂尖奈米壓印專業製造商SCIVAX，引進奈米壓印設備來台銷售，4月16日起至4月18日於台北南港展覽館1館4樓2025 Touch Taiwan的M308攤位，展示領先業界的奈米壓印技術。

SCIVAX奈米壓印是製造光波導（waveguide）的關鍵技術─透過加壓，將硬質模板上的圖形轉移壓印至樹脂表面的基板上，實現精準、帶有微細奈米結構的圖形轉印，相較於傳統光學元件製造技術，更具成本降低、體積輕薄的顯著優勢，已被廣泛使用在擴增實境（AR）眼鏡等製造。SCIVAX基於光學類比和加工技術，又致力於開發新型光學透鏡技術─超透鏡（metalens），在鏡片表面上設計奈米級的結構來控制光線，且尺寸更為輕薄，完美取代厚重的傳統透鏡和光學系統中的折射組件。

崇越科技代理銷售SCIVAX製造的RubiQ奈米壓印設備，提供模組化設計─客戶可自由選擇不同的加工方式，如：熱固化、紫外光固化、壓力控制、脫模控制等功能，以滿足客戶客製化開發的需求，通過不同組件可實現多達7種加工組合。相較於競爭產品，RubiQ奈米壓印設備提供更好的失真控制，成為製造AR眼鏡等光波導應用設備的不二選擇。

隨著光學感測廣泛應用至醫療設備、監控系統、手機相機、CMOS影像感測器市場，崇越科技洞察商機，率先引進RubiQ奈米壓印設備。崇越科技陳德懿首席執行長表示：「奈米壓印技術將徹底改變手機相機、顯示器等光學設備的設計與性能，尤其是應用在光學鏡片、AR/VR等穿戴式裝置，以及自動駕駛等領域。」2024年RubiQ奈米壓印設備在日本市場的銷售不斷成長，為滿足日益增加的產業需求，崇越科技布局在台灣銷售，可望創造光學感測市場新商機。