快訊

被球團高層點名坐腿上 李雅英動怒：那不是可輕描淡寫帶過的玩笑話

牛五蔵14片櫛瓜880！業者強調顧品質 網友打臉：非常不誠實

徵才爭議／台大徵EMI師 全台4萬教師不能申請遭疑歧視

崇越引進日本 SCIVAX 奈米壓印 Touch Taiwan 首亮相

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
崇越引進日本SCIVAX奈米壓印 Touch Taiwan首亮相。圖／公司提供
崇越引進日本SCIVAX奈米壓印 Touch Taiwan首亮相。圖／公司提供

崇越科技（5434）31日宣布攜手日本頂尖奈米壓印專業製造商SCIVAX，引進奈米壓印設備來台銷售，4月16日起至4月18日於台北南港展覽館1館4樓2025 Touch Taiwan的M308攤位，展示領先業界的奈米壓印技術。

SCIVAX奈米壓印是製造光波導（waveguide）的關鍵技術─透過加壓，將硬質模板上的圖形轉移壓印至樹脂表面的基板上，實現精準、帶有微細奈米結構的圖形轉印，相較於傳統光學元件製造技術，更具成本降低、體積輕薄的顯著優勢，已被廣泛使用在擴增實境（AR）眼鏡等製造。SCIVAX基於光學類比和加工技術，又致力於開發新型光學透鏡技術─超透鏡（metalens），在鏡片表面上設計奈米級的結構來控制光線，且尺寸更為輕薄，完美取代厚重的傳統透鏡和光學系統中的折射組件。

崇越科技代理銷售SCIVAX製造的RubiQ奈米壓印設備，提供模組化設計─客戶可自由選擇不同的加工方式，如：熱固化、紫外光固化、壓力控制、脫模控制等功能，以滿足客戶客製化開發的需求，通過不同組件可實現多達7種加工組合。相較於競爭產品，RubiQ奈米壓印設備提供更好的失真控制，成為製造AR眼鏡等光波導應用設備的不二選擇。

隨著光學感測廣泛應用至醫療設備、監控系統、手機相機、CMOS影像感測器市場，崇越科技洞察商機，率先引進RubiQ奈米壓印設備。崇越科技陳德懿首席執行長表示：「奈米壓印技術將徹底改變手機相機、顯示器等光學設備的設計與性能，尤其是應用在光學鏡片、AR/VR等穿戴式裝置，以及自動駕駛等領域。」2024年RubiQ奈米壓印設備在日本市場的銷售不斷成長，為滿足日益增加的產業需求，崇越科技布局在台灣銷售，可望創造光學感測市場新商機。

延伸閱讀

日職／開幕3連敗苦果 王者軟銀最跌破眼鏡

匈牙利國家歌劇院指揮談「蝴蝶夫人」: 指揮一次死一次

關稅戰 歐股風險最高

日、韓、中經濟會談 五年首見 呼籲全球產品開放公平流動

相關新聞

崇越引進日本 SCIVAX 奈米壓印 Touch Taiwan 首亮相

崇越科技（5434）31日宣布攜手日本頂尖奈米壓印專業製造商SCIVAX，引進奈米壓印設備來台銷售，4月16日起至4月1...

飛捷打入美國炸雞連鎖 Zaxbys 千店 華捷今年叩關億元

繼打入美國速食連鎖大咖漢堡王及溫蒂，POS大廠飛捷在北美業務又告捷，飛捷子公司Berry AI（華捷智能）宣布與美國知名...

半導體風雲／台積高雄5廠齊發 先進製程生產重心南移？

台積電訂今（31）日舉行高雄廠2奈米上樑暨三廠動土典禮，展現先進製程根留台灣決心。因台積電2奈米生產據點採南北兩地同步進行，新竹寶山廠進度似乎還比高雄更快些，這次卻選在高雄廠盛大舉行擴建2奈米儀式，除了感謝高雄市鼎力相助，也透露台積電先進製程未來生產重心恐會南移...

台積1.4奈米製程 重大突破

台積電供應鏈透露，台積電在一點四奈米製程推進獲得重大突破，台積電近期已通知供應商備妥一點四奈米所需設備，預定今年先進新竹...

WSJ：台積擴大投資美台關係回暖 台灣拿川普當靠山信心增強

華爾街日報（WSJ）分析，美國總統川普上任時批評台灣、又撤回對烏克蘭支持，引發美國是否仍為台灣關鍵盟友的不確定性，但在台...

台積電2奈米 南北同步量產…蓄勢挑戰一季賺兩個股本

台積電2奈米製程試產順利，傳出原訂新竹寶山廠今年下半年先量產、高雄廠明年接棒開出產能的時程大催油門，今年內將提前實現高雄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。