飛捷打入美國炸雞連鎖 Zaxbys 千店 華捷今年叩關億元

繼打入美國速食連鎖大咖漢堡王及溫蒂，POS大廠飛捷在北美業務又告捷，飛捷子公司Berry AI（華捷智能）宣布與美國知名速食連鎖炸雞品牌Zaxbys 合作，這家全美擁有超過970家門市的連鎖大咖將全品牌門市得來速（Drive-Thru）服務中導入AI影像計時系統（Camera Timers），以現代化營運流程優化顧客體驗。

Berry AI是飛捷數位轉型的關鍵子公司，該公司為軟體團隊，在台灣跟矽谷都有據點，專注於將AI影像辨識技術應用於速食餐飲場域，較為辛苦的是，成立超過5年，由於跑得較早，初期將業務重心放在台灣麵包連鎖店的結帳識別，耕耘2年後，鑑於市場過小，才將業務重點移往一級戰場「美國」，這一次轉型也奠定華捷成長契機。

華捷2024年營收預估數千萬元，今年則將挑戰1億元大關，公司主要是客製化開發AI應用，透過攝像設備偵測並收集多項營運關鍵指標，提供即時數據分析與決策支援，協助速食品牌找出流程瓶頸、提升現場營運效率與整體顧客滿意度。

自去年起，Berry AI已陸續與多家美國連鎖速食品牌建立合作關係，並於本月正式攜手Zaxbys，導入其AI技術於現代化得來速流程，作為推動品牌數位轉型與營收成長的重要一步。

Zaxbys營運長Sharlene Smith表示：「隨著我們得來速業務的成長以及品牌邁向未來的發展，我們很高興能與Berry AI攜手合作，導入這項先進的AI辨識計時技術。相較於傳統感應計時器（loop timers），這項技術將幫助我們更有效率地掌握營運節奏，並持續優化顧客在得來速的整體體驗。」

該AI系統透過攝影鏡頭即時追蹤關鍵營運指標，包括服務速度與顧客流動狀況，協助餐廳掌握現場動態並進行即時決策。同時，系統在設計上高度重視顧客隱私，僅擷取匿名化營運數據，確保資料安全與顧客權益。Berry AI執行長林逸中表示：「速食店團隊對這項技術的回饋非常正面。AI影像辨識系統能根據現場即時資訊提供建議，協助員工迅速辨識瓶頸，進而專注處理更重要的工作項目，進一步提升整體營運效率。」

Smith進一步指出：「在Zaxbys，我們始終以未來為導向，致力於運用最新科技來提升每一次的體驗，無論是對顧客還是對我們的員工而言。這次與Berry AI合作導入的AI影像辨識技術，不僅是數位轉型的重要起點，更為我們建立了強大的視覺化營運基礎。未來，我們期望進一步運用AI攝影機在更多視覺化任務中協助員工，讓他們能將心力真正投入在提供更優質、更貼心的顧客服務上。」