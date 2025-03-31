鴻海輪值CEO楊秋瑾 擅長供應鏈管理

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

鴻海（2317）集團第二任輪值CEO、集團中央園區長楊秋瑾過去較少對外露臉，外界對她相對陌生，在集團內部，楊秋瑾名氣不小，她擅長供應鏈及物流管理，在新冠疫情期間及中印地緣政治衝突之際，都扮演關鍵後勤角色，幫助鴻海集團度過艱難時刻。

業界人士分析，鴻海全球布局共計24個國家、擁有233個園區，未來在地緣政治情勢之下，區域製造、地區管理的重要性增加，亦可理解是楊秋瑾出任園區長的重要戰略意義，以及這次出任鴻海輪值CEO的重要性。

楊秋瑾過往主要戰績在供應鏈及物流管理，其操刀的準時達國際，是集團旗下供應鏈物流管理平台服務公司，聚焦製造業上游從原材料到成品，以及下游從成品到終端消費者的全程端到端供應鏈整合。

目前準時達全球有逾6,000名員工、150個據點，擁有超過250萬平方公尺的倉儲面積及國際海空陸1,500多條運輸路線。

熟悉鴻海集團的業界人士指出，疫情期間，大陸進行各種嚴格交通管制，物流成為企業經營大難題，有段時間大陸及印度關係緊張，大陸零組件無法順利運到印度，在這兩個案例中，楊秋瑾都為鴻海物流及供應鏈做出很大貢獻。

印度 疫情 鴻海

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