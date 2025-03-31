電子代工業首位女執行長…鴻海輪值CEO 楊秋瑾接任

鴻海（2317）昨（30）日宣布，去年4月啟動輪值執行長（CEO）制度以來，首位輪值CEO、集團E事業群總經理林忠正已完成任務，將由集團中央園區長楊秋瑾出任第二任輪值CEO，人事案今天起生效。

楊秋瑾是鴻海集團歷來第一位女性CEO，也是台灣電子代工產業第一位女性CEO。隨著鴻海輪值CEO邁入第二任，且第一任輪值CEO林忠正在AI浪潮下協助鴻海去年繳出好成績，法人解讀，鴻海集團輪值CEO運作順遂，象徵集團在公司治理與專業分工邁大步。

楊秋瑾也是鴻海集團第一位中央出身的CEO，隨著新人事案生效，鴻海董事長劉揚偉期盼藉此達成「強中央、富地方」的目標。

這項人事案之前，鴻海集團女性高管最高職位是有「鴻海錢媽媽」之稱的總財務長黃秋蓮，黃秋蓮現已退休轉任顧問。隨著楊秋瑾出任執行長，顯示鴻海集團持續推進公司治理的成效。

劉揚偉表示，企業要永續經營，接班計畫很重要，CEO輪值制度是重要的一環。目的要讓公司內部管理層年輕化，以培養、拔擢接班人才，並強化分工及公司治理。

劉揚偉指出，鴻海首任輪值CEO由事業單位主管擔任，可以更全面整合事業單位、提升營運績效；第二任由中央單位主管擔任，期望進一步整合中央與地方、提升服務機能，「用制度面向全球化管理」，達成強中央、富地方的目標。

楊秋瑾2007年加入鴻海，歷經多個單位的培訓歷練，目前同時身兼準時達國際供應鏈管理公司董事長與執行長。

由於其優異的表現及服務熱忱，去年度鴻海首度設立園區組織時成為首任的集團園區長，負責整合全球園區需求及提升中央單位的服務能力。

鴻海表示，值此全球地緣政治變動之際，需要仰賴新任輪值CEO運用其全球供應鏈方面的專業能力，完善集團全球布局。

楊秋瑾指出，將以集體智慧將鴻海輪值CEO制度打造成為全球企業組織管理的標竿，並透過組織的力量及制度的力量，讓公司治理得以永續，打造更敏捷、更有承接力及能快速應對市場環境挑戰的領導架構。