半導體支出 台積電與美光關鍵雙箭頭
研究機構Semiconductor Intelligence最新報告指出，今年全球半導體業資本支出成長，台積電（2330）、美光扮演關鍵雙箭頭，若扣除此台積電與美光，今年全球半導體業資本支出恐轉為年衰退10%。
Semiconductor Intelligence分析，2024年全球半導體業資本支出為1,550億美元，較2023年的1,680億美元減少5%，預估2025年全球半導體業資本支出將年增3%、達1,600億美元。
該機構分析，2025年全球半導體業資本支出成長，主要靠台積電與美光兩大廠投資。
其中，台積電今年資本支出年成長約34%、達380億美元至420億美元；美光預估，在截至8月的2025財年資本支出將年增73%、達140億美元。
若扣除台積電與美光，該機構分析，2025年全球半導體業資本支出將比2024年減少120億美元，換算年減 10%。
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