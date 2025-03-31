台積電2奈米 南北同步量產…蓄勢挑戰一季賺兩個股本

台積電（2330）2奈米製程試產順利，傳出原訂新竹寶山廠今年下半年先量產、高雄廠明年接棒開出產能的時程大催油門，今年內將提前實現高雄、新竹南北兩地2奈米同步量產，助益基本面大爆發，下半年單季營收有望首度叩關兆元，蓄勢挑戰一季賺二個股本，改寫單季新高紀錄。

台積電單月營收歷史新高新高落在2024年10月的3,142億元，之後幾個月即滑落到2,600億元至2,932億元左右；單季營收與獲利新高都落在去年第4季，當時營收為8,684.6億元、每股純益14.45元。若今年下半年單季營收跨過兆元，平均每月營收要達3,333億元以上，比現階段增加二成左右，獲利更將比歷史新高大增逾三成，展現強勁爆發力。

對於傳出2奈米提早量產議題，台積電重申，2奈米製程技術進展良好，將如期在2025下半年進入量產，有關技術最新進展，以元月法說會內容為主。

業界盛傳，台積電高雄2奈米首座廠進展順利，可望快速銜接寶山2奈米試產進度，在寶山試產良率已超越3奈米試產初期的進度下，有助提前一季步入量產前準備作業，預期2奈米將於今年下半年同時在寶山及高雄廠先後導入量產。

台積電原規劃高雄廠2026年開出2奈米產能，若今年內即邁入量產，等於提早達成今年南北連線同步量產2奈米的目標。

台積電高雄廠提前擴產，今（31）日將舉辦2奈米廠擴產典禮，並邀請高雄市長陳其邁、行政院長卓榮泰與供應商等出席見證。

據悉，台積電針對寶山與高雄廠2奈米訂單分配也早有定案，寶山廠首批產能早已被蘋果全數包下，主攻蘋果使用；高雄廠則用來支援非蘋客戶群。另外，也傳出英特爾也將爭取2奈米於今年內投片，現在客戶群排隊已至2027年以後，等於2奈米尚未量產，就已獲得超乎預期的市場需求。

台積電2奈米生產基地已規畫竹科寶山與高雄廠區，竹科寶山可擴充四期，高雄廠區面積則可達五期以上，外傳南科廠區也可動態升級產線，導入2奈米乃至A16等製程，以因應客戶需求。