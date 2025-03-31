台積1.4奈米製程 重大突破

台積電供應鏈透露，台積電在一點四奈米製程推進獲得重大突破，台積電近期已通知供應商備妥一點四奈米所需設備，預定今年先進新竹寶山第二廠裝設試產線（Mini-line），同時也計畫將原訂採用二奈米製程的寶山晶圓20廠的三廠和四廠，作為一點四奈米的生產據點。

此外，台積電今天舉行高雄廠二奈米上梁暨三廠動土典禮，展現先進製程根留台灣決心。台積電二奈米生產據點採南北兩地同步進行，新竹寶山廠進度似乎比高雄快，卻選在高雄廠舉行擴建二奈米儀式，除了感謝高雄市鼎力相助，也透露台積電先進製程未來生產重心將逐步南移。

根據台積電因應地緣政治提出最新的規畫藍圖，已將原規畫寶山廠（Fab 20）四座二奈米廠的計畫，更動為P3及P4廠改切入一點四奈米；高雄（Fab 22）二奈米則由原規畫的P1、P2廠，修正為P1~P3廠，意謂高雄將有至少三座二奈米廠，至於P4、P5廠甫於本月初通過環評，已啟動建築規畫、執照申請及現地開工等作業，預計二○二七年竣工及申領使照，未來將生產同屬二奈米家族的Ｎ２Ｐ、Ｎ２X及Ａ16（一點六奈米）。

此外，台積電保留高雄興建第六廠（P6）彈性，目前未做規畫，據了解，似乎也未來是否導入更先進製程使用預作準備。

至於中科二期園區擴大用地因當地高爾夫球場會員球證爭議協商破局，確定延後交地，台積電規畫時程仍設定今年五月動土，因此要靠中科管理局協助台積電順利在中科二期進行擴建。而台積電在中科二期擴大計畫，在確定於高雄擴增二奈米產能後，決定改切入一點四奈米，且編定為晶圓第25廠（Fab 25），規畫興建四座一點四奈米廠，首座廠（P1）希望能趕在二○二七年前完成風險性試產，二○二八年下半年正式量產。

寶山的P3、P4的一點四奈米產線量產時程也押在二○二八年，但在中科二期擴建用地因受球證爭議影響，預料寶山的量產時程會比中科的第25廠還快，成為台積電最早量產全球最先進一點四奈米製程的生產據點。

針對台積電董事長魏哲家日前與總統賴清德舉行記者會時，表示往後幾年還會有十一個生產線要繼續投資。據指出，這應是已公布投資的寶山四座晶圓廠、高雄五座晶圓廠和嘉義二座封裝廠；而中科四座晶圓廠，以及未來進駐沙崙規畫更先進的晶圓廠至少六座，及數座先進封裝廠，將是台積電下一波投資重心。

此外，嘉義太保的先進封裝廠也計畫擴充，加上買進群創舊廠改建的先進封裝廠，台積電未來在台投資金額預計超過三千億美元，相對於美國投資一千億美元尚未有明確時間表，供應鏈人士說，台積電規畫將最先進製程和先進封裝投資重心放在台灣，否則像荷商艾司摩爾、美商科林研發、日商東京威力科創、德商默克及蔡司不會無懼地緣政治風險仍來台擴大投資。