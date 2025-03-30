拚顯示車用及AR市場 MicroLED技術分道揚鑣

台廠領先投入新一代顯示面板技術微型發光二極體（MicroLED），產業分析師指出，台廠採用玻璃基板生產MicroLED，適合電視等傳統顯示及車用市場，但仍有其他廠商採矽基板生產MicroLED，主攻擴增實境（AR）市場。

集邦科技資深研究副總經理邱宇彬表示，台灣面板廠用玻璃基板生產薄膜電晶體液晶顯示器（TFT-LCD）面板，當積極跨入新一代顯示技術微型發光二極體（MicroLED）之際，同樣採用原本最擅長的玻璃基板技術；錼創最領先量產MicroLED晶片，提供給LED廠富采、面板廠友達、群創，均採用玻璃基板生產MicroLED顯示面板。

邱宇彬指出，友達、群創投入MicroLED產品，看好大尺寸電視顯示面板，也特別看好車用市場；雖然有中國廠商追隨台廠發展MicroLED模式，但仍有部分廠商採用其他技術，跨入AR市場，投入MicroLED不選擇玻璃基板，而是矽基板。

Omdia資深研究總監謝勤益指出，矽基板MicroLED主要針對AR智慧眼鏡的市場，玻璃基板MicroLED則針對高階利基型的平面顯示面板，兩者市場不同。

觀察現有廠商發展MicroLED，已投入市場大致包括電視、穿戴裝置的智慧手錶、車用顯示面板，以及AR等；非顯示器產業部分，則以網通業力推光纖網路傳輸，用矽光子取代銅線傳輸，而矽光子光通訊產品製程中所需的雷射，廠商則研發改用MicroLED取代。富采表示，正研發MicroLED取代雷射，投入熱門的矽光子光通訊產品，將更節能省電。