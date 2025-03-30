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鴻海輪值CEO完成交接…楊秋瑾接任 集團重點培訓女主管之一

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海自去年4月啟動輪值CEO制度以來，首位輪值CEO、集團E事業群總經理林忠正已順利完成任務，將交棒于第二任輪值CEO、集團中央園區長楊秋瑾。 鴻海/提供
鴻海自去年4月啟動輪值CEO制度以來，首位輪值CEO、集團E事業群總經理林忠正已順利完成任務，將交棒于第二任輪值CEO、集團中央園區長楊秋瑾。 鴻海/提供

鴻海（2317）自去年4月啟動輪值CEO制度以來，首位輪值CEO、集團E事業群總經理林忠正已順利完成任務，也交棒于第二任輪值CEO、集團中央園區長楊秋瑾，將於31日正式就任。鴻海集團的經營管理委員會委員、各事業群最高主管、中央單位代表主管皆參與本次交接典禮。

劉揚偉董事長表示，企業想要永續經營，很重要的就是接班計畫，CEO輪值制度是其中重要的一環。目的要讓公司內部管理層年輕化，以培養、拔擢接班人才，並強化分工以及公司治理。首任輪值CEO由事業單位主管擔任，可以更全面整合事業單位、提升營運績效；第二任由中央單位主管擔任，期望進一步整合中央與地方、提升服務機能，「用制度面向全球化管理」，達成強中央、富地方的目標。

劉董事長肯定林忠正總經理擔任輪值CEO期間，貫徹CEO職責，全力促進達成營運目標的優異表現，奠下很好的範例。他表示，透過輪值計劃，可以讓高階主管培養以集團最高領導階層的視角、增強經營管理的深度和廣度、並提高對於整體集團營運的統籌能力，打造成為全球企業組織管理的標竿。

甫接任輪值CEO的集團中央園區長楊秋瑾於2007年加入鴻海，歷經多個單位的培訓歷練，目前同時身兼準時達國際供應鏈管理公司的董事長與執行長。由於其優異的表現以及高度的服務熱忱，在去年度鴻海首度設立園區組織之際，成為首任的集團園區長，負責整合全球園區需求以及提升中央單位的服務能力。值此全球地緣政治變動之際，將需要仰賴新任輪值CEO運用其全球供應鏈方面的專業能力，完善集團全球布局。

楊秋瑾表示，將以集體智慧將鴻海的輪值CEO制度，打造成為全球企業組織管理的標竿，並透過組織的力量及制度的力量, 讓公司治理得以永續，打造更敏捷, 更有承接力及能快速應對市場環境挑戰的領導架構。她作為組織「接力賽」的一環，未來將聚焦經營管理，持續推動管理優化，將管理制度與科學工作方法進行標準化和數位化以利傳承，推動「分享、合作、共榮」文化等重點工作的落地與實踐。

楊秋瑾為集團內部重點培訓的女性主管之一，也於2023年從數百位國際女性高階主管競爭者中，當選為WeQual Award亞太區專業類年度最佳女性高階主管。其憑藉專注勤勉的職場態度、卓越的工作實績，橫跨多領域的專業整合能力，輔以歷練深厚的策略性思維，以及樂於助人的個性，總是帶給大家正面且有意義的影響力。這也是鴻海六大核心價值”誠信、勤奮、敏捷、分享、合作、共榮」的最佳典範。

鴻海集團中央園區長楊秋瑾。鴻海/提供
鴻海集團中央園區長楊秋瑾。鴻海/提供

董事長 鴻海

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