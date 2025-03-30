美光宣布漲價 南亞科、華邦電等記憶體族群將受惠

美光（Micron）在看好今、明年記憶體產業成長性中，市場傳出，已針對所有產品領域提高報價；法人機構表示，美光此波不只針對通路現貨價格，包括尚未完成價格議定的合約價訂單，也從漲價日開始調漲。

且若需求超過預測量或分配量，美光可能將再調高價格或收取急單加價，而過去近10年來，記憶體原廠鮮少提出全面漲價的動作，顯見記憶體產業從第2季起將正式進入賣方市場，AI應用需求的驅動力，讓記憶體產業脫離傳統週期循環的模式。

法人機構表示，觀察記憶體廠因持續減產，已有Sandisks、美光與長江存儲宣布漲價超過10%，而根據調研顯示，三星、SK Hynix與KIOXIA亦將於下個月宣布跟上調漲步調。

在需求端方面，受惠於中國消費刺激政策，PC、手機 DRAM∕NAND庫存回到正常水平約7.5周，電競高階PC需求也有所回溫，因此，上修第2季預估DRAM現貨∕合約價季增提升至3~5%，而NAND現貨價季增0~3%，且同步上修下半年現貨∕合約價至15~20%季增軌道。

分析師表示，考量美光再次上修HBM TAM至350億美元，加上第2季產品將由HBM3e- 8Hi大幅度遷移至HBM3E-12hi，將再次推升美光DRAM事業部價量齊升，此外明年HBM4消耗的D5投片量再度提升，將進一步擴大DDR5∕LPD5x擴大供不應求情況，加上今年下半年預估原廠減產D3∕D4效應將顯現，看好南亞科（2408）、華邦電（2344）將受惠後續漲價效應。

而在NAND方面，第1季合約價已接近製造成本，所有原廠均開始10~20%產能減產幅度，此外，中國通路不管於伺服器、消費性SSD需求強勁復甦，看好群聯（8299）營運後市。