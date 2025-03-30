全球半導體今年資本支出 靠台積電、美光支撐年成長

研究機構推測，全球半導體今年資本支出成長，將依靠台積電（2330）、美光來支撐年成長，若扣除此二家大廠，全球半導體資本支出恐轉為年衰退10%。

Semiconductor Intelligence 分析，2024 年全球半導體產業的資本支出為 1550 億美元，較 2023 年的 1680 億美元下降 5%。對於 2025 年，SI 預測將年成長 3%，達到 1600 億美元。

該機構分析，2025 年全球半導體產業資本支出年成長主要由兩家公司推動。台積電預計將資本支出年成長約 34%，至 380 億美元至 420 億美元之間，而美光預估在截至 8 月的 2025 財年將資本支出則將估計年成長73%，至 140 億美元。

除去上述兩家公司，該機構分析，2025 年全球半導體總資本支出將比 2024 年減少 120 億美元，即 10%。

該機構分析，全球資本支出最大三家公司中有兩家計劃在 2025 年大幅減少資本支出其中英特爾估計年減少 20%，三星估計年減少 11%。

台積電先前1月法說會上釋出2025年資本支出預估380至420億美元，將挑戰歷史新高，平均400億美元。相較2024年資本支出實際運用297.6億美元，平均年成長約34%。