一手把BBU推向伺服器應用主流 光寶科躍AI要角

輝達（NVIDIA）GTC大會3月中在美國加州聖荷西（San Jose）舉行，現場宛如AI產業武林大會，齊聚各家門派，其中有個生面孔，台灣電源供應器大廠光寶科今年首度參展，初試啼聲就大出鋒頭。

光寶科今年首度揮軍GTC設置攤位，展示與輝達AI伺服器相關的全系列產品。除此之外，不論在合作夥伴雲達的展位，或在展場1樓最醒目位置，或是由大會特設的AI伺服器架構MGX Ecosystem供應鏈生態系展示區，隨處可見光寶科的產品。

光寶科電能機櫃事業處總經理王金才細數，光寶科與輝達合作多年，包括電源系統、機櫃、BBU（電池備援電力模組）到液冷散熱等，目前已有多個項目入列輝達推薦供應商清單（RVL），等同拿到輝達AI伺服器供應鏈的入場券。

GTC大會上，輝達負責掌管供應鏈的兩大戰將硬體工程副總經理貝爾（Andrew Bell）、工程副總經理戈爾拉（Gabriele Gorla），親自頒獎給12家最重要的主力零件供應商，光寶科名列榜上。

一名科技業者指出，談起輝達AI供應鏈，容易先想到第一線的鴻海、雲達、緯穎、美超微等伺服器廠商，但再往下一層，包括機櫃、電源、散熱、傳輸線等週邊關鍵零件同樣重要。尤其這兩年輝達接力推出新AI伺服器GB200、GB300，其中關鍵變革，包括導入液冷散熱技術、BBU功能等，光寶科皆在其中扮演要角。

光寶科總經理邱森彬接受中央社獨家專訪時回憶，光寶科是全球第一家把電源供應器和BBU結合在一起的廠商，早在4年前，光寶科就將這樣的觀念和北美最大的CSP（雲端服務供應商）溝通，經過幾年驗證，如今終於迎來大規模的落地應用，成為市場主流。

今年2月底光寶科法說會上，邱森彬開心向法人表示，因應BBU的龐大需求，光寶科正在中國、高雄、北美等3地廠區同步展開BBU產能擴充，預計4月就緒，公司今年AI相關營收占比要力拚倍增，成為重要營運動能。

邱森彬說，當初的想法是早期的Data Center（資料中心）就像蓋房子，包括不斷電系統在內，裡頭的Lay out（布局）從一開始就做好，但現在改成機櫃式伺服器，透過模組化設計，方便彈性擴充，但在擴充過程中，配套的不斷電設計也必須跟著改變，不能再依照傳統作法。

Data Center的資料非常珍貴，不容遺失，BBU的運作原理，就是當外部電源突然中斷時，系統會自動切換至BBU供電，將存儲在動態隨機存取記憶體（DRAM）中的快取資料快速寫入到備援的固態硬碟（SSD）中。隨著電力恢復，系統重新啟動後會自動從SSD中讀取資料，重建必要的檔案和資訊，以防止斷電引起的數據遺失，確保資料的安全與完整。

從想法誕生、驗證可行、與客戶溝通，到現在大規模落地應用，BBU的案例投射出光寶科不再是過去坐等客戶規格確立的硬體製造商，而是轉變為解決方案供應商，能幫助客戶解決痛點，這也是光寶科這幾年的轉型縮影。

邱森彬介紹，以電源供應器為例，光寶科過去主要是做Low Power（低功率電源），應用在電腦、遊戲機等資訊或消費性電子產品，特點是標準規格、數量大。這賺的是管理財，透過不斷Cost down（成本降低），想辦法從中擠出獲利。

邱森彬說，過去光寶科做產品、做代工，規模愈做愈大，做到最後專挑量大的主流機種，對於少量多樣的利基市場看不上眼。但擠獲利總有極限，尤其前幾年紅色供應鏈快速崛起，讓光寶科意識到「不轉型不行」。

於是光寶科開始努力轉型成為解決方案供應商，開始做少量多樣的Hign Power（高功率電源），應用在伺服器及各種利基領域。

邱森彬介紹，過去光寶科做Low Power，筆電電源的主流功率規格是60W（瓦）至90W，進到HignPower市場，一開始伺服器電源規格就是7KW（千瓦）至10KW，功率相差100倍。

而現在，AI伺服器市場主流電源規格推進到33KW，且光寶科已開發出下一代的72KW電源，甚至開始著手設計100KW的超級電源。邱森彬說，這麼大的功率，除了考驗電源技術，還衍生出各種週邊配套難題，如高功率所產生的龐大熱能要如何散熱。所幸，光寶科累積半世紀的功力，在機構件設計、整合等各方面能力剛好派上用場，可提供客戶一次滿足的解決方案。

光寶科精實後重新聚焦，成功搭上AI順風車，營收將重拾成長。不過，邱森彬認為，光寶科在很多項目領域已經做到第一，要再繼續長大，光靠自己內部有機成長很困難，還要搭配外部併購。

去年4月，光寶科宣布投下新台幣25.3億元，入股日本工業電源大廠柯索（Cosel），取得19.99%股權，為公司睽違17年後，再度重啟對外併購。

邱森彬介紹，柯索主要聚焦工業電源市場，看似量小，但包括工業自動化、半導體設備、醫療、網通、運輸和新能源領域等利基型電源市場，加總起來，一年市場規模將近4000億元。光寶科希望能藉此接觸過去碰不到的生意，持續把餅做大，與柯索的合作只是開端，迎接50歲全新起點，光寶科的成長故事未完待續。