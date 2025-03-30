台積擴廠 電夠嗎？台電：夜尖峰用電須關注

台積電積極投資台灣，但電力到底夠不夠支應、高壓供電是否穩定，是外界關注的話題，尤其，夏天即將來臨，備轉容量到底夠不夠應付？台電坦言，夜尖峰仍然是必須關注的重點，目前預估今年夜尖峰用電量約會增加六十萬瓩。

台灣電力到底夠不夠支應產業發展，一直是工商界念茲在茲的問題。台電總是說備載容量率夠，但企業為什麼老是擔憂「不夠」，問題的關鍵點就在於「高壓電力供電穩定度」。

高科技製造業所使用的電力，與一般民眾不同，通常都是使用「高壓電」，但「高壓電」從北到南穩定度都有待商榷。南科業者就曾指出，自從台積電五奈米進入南科之後，台電就經常不定期通知執行「壓降」，業者只要一收到通知，所有發電機就必須做好因應準備。

和碩董事長童子賢日前也指出，和碩集團旗下有一家做ＩＣ載板的公司叫做景碩，過去一年景碩的電費，已經比五年前高了七億元左右，與此同時，景碩的不良品竟然還大增，主要是因為電力不穩、高壓不穩，「高壓不穩，有一些東西做到一半，電鍍到一半或精密製程到一半，跳一下卡在那邊，幾秒鐘或幾十秒鐘再恢復，那一批就都報銷了」。這樣的情況不是只有景碩會遇到，包含中鋼、台積電製程也都會遇到。

對於台灣電力整體供應，台電表示，白天有太陽光電等再生能源挹注，備轉容量率都可以維持在百分之廿以上，而到了夜間，再生能源幾乎都沒有貢獻，只剩下風力，而夏季的風力較少，至於精確的夜間尖峰用電量，則要觀察七月底大暑期間天氣狀況如何，才能精確判斷。

經濟部次長賴建信說，深度節能是二次能源轉型四大措施中非常重要的工作，今年預定目標是要省五十五億度的電，到三月底已節省超過七億度，超過階段目標，賴建信也說，能源署相關輔導已做好，有信心今年要節省到五十五億度。