聽新聞
0:00 / 0:00

台積美國第3廠 拚加速動土

聯合報／ 記者尹慧中陳熙文、國際中心／綜合報導
台積電期盼川普政府出手協助，加快美國第三廠動土速度。圖為台積電在美國亞利桑那的第一座廠。本報資料照片
台積電期盼川普政府出手協助，加快美國第三廠動土速度。圖為台積電在美國亞利桑那的第一座廠。本報資料照片

台積電高雄廠明日大陣仗舉辦二奈米擴產典禮，與此同時，台積電美國廠也在積極對川普政府喊話，台積電副總經理克里夫蘭表示，亞利桑那州第三廠尚未動土，需要川普政府協助，盡快取得環境許可。

為了展現投資台灣的決心，台積電卅一日在高雄廠舉辦二奈米廠擴產典禮，行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁皆會出席見證，展現台積電投資台灣的腳步，不會因為赴美投資而改變。

高雄廠2奈米 提早1季擴產

台積電目前二奈米生產基地已規畫竹科寶山與高雄廠區，竹科寶山可擴充四期四個廠，高雄廠區面積則可達五期五個廠以上。業界認為，高雄廠接棒竹科寶山作為後續二奈米擴充基地，相關設備提前半年、已於去年十一月進機，至少提前一季展開擴充作業。

台積電董事長魏哲家先前在法說會上指出，高速運算（ＨＰＣ）加速往小晶片（Chiplet）設計，但不會影響對二奈米採用狀況，且詢問客戶越來越多，目前對二奈米需求比三奈米還高，至於最先進的Ａ16需求也很強，Ａ16對ＡＩ（人工智慧）伺服器應用有很強的吸引力，公司積極準備相關產能應對客戶需求。

不只台灣，台積電美國廠的建置腳步也大步前進。台積電副總經理克里夫蘭周五出席華府一場智庫座談，被問及希望美國政府協助處理什麼問題時舉例，亞利桑那第二廠正在興建中，第三廠還沒動土，「我們希望下周開始」，這需要美國政府協助。

這場座談主題為「在川普執政下，打造永續且成功的半導體生態系」，由前立委、現為哈德遜研究所資深研究員許毓仁擔任主持人，台積電、聯發科等台灣企業、荷蘭晶片製造設備商艾司摩爾及日商東京威力科創都派員與會。

副總：台灣仍是台積大本營

克里夫蘭表示，美國是台積電擴張的「理想地點」，台灣仍是「大本營」（home）。川普著重確保美國ＡＩ的領導地位，「我們將在鳳凰城生產這些（晶片），支持美國ＡＩ領導地位」。

但他坦言，「這不容易」，美國是不一樣的市場，勞工成本很高。川普希望協助台積電加速運作、更快建廠，過去幾個月，雙方有很好的夥伴關係；針對美國結構性問題，「我們（跟商務部）有很好的溝通」。

台積電日前宣布加碼投資美國一千億美元，讓台積電的總投資額達一六五○億美元，並承諾在美國建造一座研發中心，讓國內不少民眾都擔心，台積電有可能將最先進的技術作嫁給美國。

對此，聯發科技代表威爾森（Patrick Wilson）出席這場座談時指出，他認為，就算台積電到美國投資，美國先進製程占比短時間內也不會有太大的增加，台灣仍可持有最先進的技術，成為最後的贏家。

台積電 奈米 美國

延伸閱讀

「新聞自由的勝利」川普揮刀砍美國之音 聯邦法官出手阻止

美國下大棋？普習兄弟互挺恐成「贏家」 川普政策讓他坐觀其成

加美機票預訂4至9月急挫75% 旅遊商機前所未見的崩潰

川普下令 移除史密森尼博館反美意識形態、復展邦聯人物

相關新聞

台積美國第3廠 拚加速動土

台積電高雄廠明日大陣仗舉辦二奈米擴產典禮，與此同時，台積電美國廠也在積極對川普政府喊話，台積電副總經理克里夫蘭表示，亞利...

台積擴廠 電夠嗎？台電：夜尖峰用電須關注

台積電積極投資台灣，但電力到底夠不夠支應、高壓供電是否穩定，是外界關注的話題，尤其，夏天即將來臨，備轉容量到底夠不夠應付...

台積電「2奈米擴產典禮」下周一高雄楠梓舉行 展現深耕台灣決心

高雄楠梓台積電廠將於下周一上午11時於高雄楠梓科學園區舉行台積電「2奈米擴產典禮」，屆時行政院長卓榮泰及相關部會首長都將...

捷克官方團訪半導體供應鏈 宏廣新技前進布拉格

台積電歐洲首座晶圓廠去年8月在德國德勒斯登動土，捷克官方團今天參訪半導體供應鏈的宏廣新技台南廠，宏廣新技董事長林菊梅表示...

南科與市府辦就業博覽會 台積電等7廠釋出千餘科技職缺

南科管理局、台南市政府今天合辦「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，邀請南科台積電、台灣穗高、緯穎科技、直得科技、南茂科...

投資美國導致台積電、台灣領先退位？ 專家：可能性不大

台積電宣布加碼投資美國千億美元，台積電及台灣是否有可能把在半導體產業的領先地位拱手讓人？專家學者認為，可能性不大。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。