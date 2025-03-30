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晶圓一哥投資美國效應 外資：台灣有望躲關稅衝擊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
台積電。 (路透)
台積電。 (路透)

摩根士丹利（大摩）與荷蘭國際集團（ING）評估，在晶圓代工龍頭台積電（2330）承諾重金投資美國後，有助於台灣躲過4月2日上路對等關稅的最嚴重衝擊。

台積電3月宣布，對美國的投資金額將加碼至1,650億美元。根據大摩與ING報告，此舉有望軟化美國總統川普對台灣的立場。

ING表示，台積電的重磅投資案，可望為台灣贏得足夠的善意，使美國的對台關稅不會那麼嚴苛，甚至躲過關稅。ING說，川普團隊時常宣稱，這項投資案代表關稅已見效。

大摩科技產業分析師詹家鴻也認為，台積電的投資舉措，可望減緩投資人對關稅的疑慮。他說，台積電的投資案，有助於台灣避開川普半導體關稅的全面影響。

ING也說，在此同時，美國進口商難以找到台灣晶片的替代品，提高台灣晶片被豁免的可能性。

不過，台灣仍遭川普政府列入對美享受鉅額貿易順差的「骯髒15國」，成為對等關稅的鎖定對象。

穆迪分析公司副董事、資深經濟學家安格利克表示，台積電的投資承諾，或許有助於台灣減緩在貿易限制上所承受的政治壓力，但不代表台灣得以倖免，「從最新的汽車關稅來看，無論在美國設廠與否，所有外國廠商都會受影響」。

台積電 關稅

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