台積高雄2奈米廠擴產 大陣仗舉辦典禮…展現投資台灣決心

為了展現愛台灣與投資台灣的決心，台積電（2330）高雄廠預計提前擴產，明（31）日將大陣仗舉辦2奈米廠擴產典禮，邀請行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁與供應商等出席見證。台積日前已證實有此活動，細節並進一步揭曉，預定當日11點於高雄台積電公司晶圓22廠第二期新建工程基地舉辦該典禮。

外界先前傳出，台積電將於高雄舉辦2奈米新建工程擴廠暨上梁典禮。業界看待，台積電日前宣布有意加碼對美國投資1,000億美元後，此時大動作在台灣舉辦擴產典禮，展現宣示愛台灣的決心，同時表現出投資台灣腳步不會因為赴美投資而改變。

業界認為，台積電在台灣擴充方面，高雄廠接棒竹科寶山作為後續2奈米擴充，相關設備提前半年、已於去年11月進機，至少提前一季展開後續的量產擴充的作業。

台積高雄2奈米擴產典禮

台積電目前2奈米生產基地已規畫竹科寶山與高雄廠區，竹科寶山可擴充四期四個廠，高雄廠區面積則可達五期五個廠以上，並外傳南科廠區也可動態升級產線導入2奈米乃至A16等製程，進而因應客戶群強勁的需求。

台積電董事長魏哲家日前在法說會上說，高速運算（HPC）加速往小晶片（Chiplet）設計，但並不會影響對2奈米採用狀況，且詢問客戶越來越多，目前對2奈米需求比3奈米還高，預計產能也將會更高，至於最先進的A16需求也很強，A16對AI伺服器應用有很強的吸引力，公司積極準備相關產能應對客戶需求。

台積電2奈米率先在竹科寶山試產並可望於2025年量產，外傳台積電高雄2奈米新廠最快也可望於後續接棒量產，並接棒竹科寶山2奈米廠的擴產。

高雄2奈米首座廠已於2024年11月舉辦進機祈福典禮，該場活動雖然沒公開，但由高雄市長陳其邁等見證，當時典禮即由執行副總經理暨共同營運長秦永沛主持，當時高雄2奈米二廠已在建設階段。

高雄市長陳其邁日前出發赴美參觀輝達（NVIDIA）總部前公開受訪談到，日前高雄市政府環評會已經通過台積電四至五廠環評，台積電同仁也非常明確表示，他們投資高雄的計畫不變。目前首座廠區預計今年會開始營運，第二廠預計將於今年完工並於明年營運，三廠已動工，後續四至五廠則即將動工。

台積電今年1月法說會上提到，2奈米將如期在2025年下半年進入量產，其量產曲線預計與3奈米相似。2奈米家族並延伸推出N2P技術，將為智慧型手機和HPC應用提供支持，並計畫於2026年下半年量產。