台積電「2奈米擴產典禮」下周一高雄楠梓舉行 展現深耕台灣決心

高雄楠梓台積電廠將於下周一上午11時於高雄楠梓科學園區舉行台積電「2奈米擴產典禮」，屆時行政院長卓榮泰及相關部會首長都將會出席典禮，今天下午工作人員已經開始展開會場布置，晶圓F22廠P2廠區也已經預留上樑的位置，展現台積電持續投資台灣的決心。

美國川普總統上任後，積極引進半導體產業，美國以關稅為由，成功讓台積電宣布擴大在亞利桑那廠區的投資設廠，然此舉引發投資大眾擔心台積電恐縮減在台灣設廠的數量，為此台積電董事長魏哲家曾到總統府召開記者會，宣示台積電在亞利桑那追加蓋三個廠，但台灣還要再蓋十一個廠，為此台積電更罕見大動作在下周一替高雄廠舉行「擴產暨上樑典禮」，展示根留台灣的決心，並希望降低市場的擔憂氣氛。