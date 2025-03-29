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台積電「2奈米擴產典禮」下周一高雄楠梓舉行 展現深耕台灣決心

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
高雄楠梓台積電廠將於下周一上午11時於高雄楠梓科學園區舉行台積電「2奈米擴產典禮」，今天下午工作人員已經開始展開會場布置，晶圓F22廠P2廠區也已經預留上樑的位置，展現台積電持續投資台灣的決心。記者劉學聖／攝影
高雄楠梓台積電廠將於下周一上午11時於高雄楠梓科學園區舉行台積電「2奈米擴產典禮」，今天下午工作人員已經開始展開會場布置，晶圓F22廠P2廠區也已經預留上樑的位置，展現台積電持續投資台灣的決心。記者劉學聖／攝影

高雄楠梓台積電廠將於下周一上午11時於高雄楠梓科學園區舉行台積電「2奈米擴產典禮」，屆時行政院長卓榮泰及相關部會首長都將會出席典禮，今天下午工作人員已經開始展開會場布置，晶圓F22廠P2廠區也已經預留上樑的位置，展現台積電持續投資台灣的決心。

美國川普總統上任後，積極引進半導體產業，美國以關稅為由，成功讓台積電宣布擴大在亞利桑那廠區的投資設廠，然此舉引發投資大眾擔心台積電恐縮減在台灣設廠的數量，為此台積電董事長魏哲家曾到總統府召開記者會，宣示台積電在亞利桑那追加蓋三個廠，但台灣還要再蓋十一個廠，為此台積電更罕見大動作在下周一替高雄廠舉行「擴產暨上樑典禮」，展示根留台灣的決心，並希望降低市場的擔憂氣氛。

而就在「2奈米擴產上樑典禮」前夕，位在廠域內的P1廠區與P2廠區前的台積電行政辦公大樓也正式將「tsmc」LOGO掛上去，與圍牆外的中油LOGO對比，頗有世代傳承的意味。

台積電高雄楠梓科學園區行政辦公大樓已經將「tsmc」LOGO掛上。記者劉學聖／攝影
台積電高雄楠梓科學園區行政辦公大樓已經將「tsmc」LOGO掛上。記者劉學聖／攝影
高雄楠梓台積電廠將於下周一上午11時於高雄楠梓科學園區舉行台積電「2奈米擴產典禮」，今天下午工作人員已經開始展開會場布置。記者劉學聖／攝影
高雄楠梓台積電廠將於下周一上午11時於高雄楠梓科學園區舉行台積電「2奈米擴產典禮」，今天下午工作人員已經開始展開會場布置。記者劉學聖／攝影
台積電高雄楠梓科學園區行政辦公大樓已經將「tsmc」LOGO掛上。記者劉學聖／攝影
台積電高雄楠梓科學園區行政辦公大樓已經將「tsmc」LOGO掛上。記者劉學聖／攝影

台積電 奈米 美國

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