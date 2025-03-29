世界先進受惠需求回溫 法人估3月營收月增有望逾二成

世界先進（5347）受惠訂單帶動營運成長，其中，第1季客戶需求經過去年庫存調整後逐步恢復，中國大陸刺激政策擴大和供應鏈為因應關稅不確定性而提前拉貨下，市場預估3月營收有望月增逾二成。

法人機構表示，美國官方已對中國成熟製程展開301調查，結果將在川普政府任內出爐，其中，今年2月美國半導體協會SIA出具報告評論該議題，中國大陸的非市場行為與政府補貼，對美國與全球半導體產業健康構成威脅，盼301調查過程和美國半導體產業協會緊密合作制定全面作法，避免誤傷美企與盟友。預期美系大廠將持續轉移至非中系廠投片生產。

美鎖中禁令趨勢不變，中國積極發展成熟製程，因此在成熟半導體和利基型記憶體的競爭會變大。此外，中國利用本身優勢，也會著墨在面板和電動車產業的半導體供應鏈。製造回美國、或中國製造2025，台灣廠商只能在兩強中找出路，未來管制不會減少，地緣政治影響是長期，最壞狀況就是成為兩個體系，惟有加強競爭力，成為產業前幾大，才能穩定生存。

世界先進面臨中國大陸和美國12吋成熟製程持續開出，競爭壓力變大，客戶下單謹慎，恢復速度溫和，但為分散地緣政治風險，在海外將設置新廠房和增加當地的合作夥伴，並有一定的競爭能力。

世界先進2月營收月增16.7%、年增28.2%，客戶需求經過去年底的庫存調整後逐步恢復，加上中國大陸刺激政策擴大和供應鏈為因應關稅不確定性而提前拉貨，帶動公司出貨量增加，預估3月營收月增逾二成；其中，3C的庫存非常健康，車用、工業用庫存調整仍在進行，預期上半年調整完畢，目前訂單能見度約三個月。

世界先進第1季產能利用率約在70~75%左右，成長動能來自DDIC，並預計將額外認列約占營收2%LTA收入，毛利率約29~31%間，平均較上季增加1個百分點，主要來自產能利用率增加，市場預估單季每股獲利（EPS）1.1元。

世界先進受惠供應鏈去中化，陸續接到美系廠商自中國晶圓廠之轉單，未來世界先進國際大廠、IDM廠營收比重將會增加，將可抵銷IC設計、國內廠商訂單波動性，市場看好今年全球半導體業將溫和成長，AI仍是產業中最主要成長動能，世界先進也將隨產業而呈現溫和成長，全年EPS有望上看5元。