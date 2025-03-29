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南科與市府辦就業博覽會 台積電等7廠釋出千餘科技職缺

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南科與市府辦就業博覽會，台積電等7廠釋出千餘科技職缺。圖／南科管理局提供
南科與市府辦就業博覽會，台積電等7廠釋出千餘科技職缺。圖／南科管理局提供

南科管理局、台南市政府今天合辦「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，邀請南科台積電、台灣穗高、緯穎科技、直得科技、南茂科技、艾爾斯半導體及前瞻能源7家廠商參與，釋出超過1千個職缺，吸引許多求職者。

南科管理局也在現場設立「性別平等加油站」、職場平權推廣專區，向民眾宣導有關職場平權法規與多元共融政策，增進民眾對友善職場的了解。

南科成立29年已建立完整半導體、生技醫材、精密機械、光電綠能等產業聚落。去年受惠全球AI應用擴展與數位轉型，全年營業額突破2.2兆元，較前年成長近4成，成為全台首座營業額破2兆科學園區。

南科管理局表示，除台南與高雄園區嘉義、台南三期、楠梓、橋頭、屏東等5座新園區也正積極擴建與招商，將創造更多就業機會，進一步提升南台灣科技產業的競爭力。

南科與市府辦就業博覽會，台積電等7廠釋出千餘科技職缺。圖／南科管理局提供
南科與市府辦就業博覽會，台積電等7廠釋出千餘科技職缺。圖／南科管理局提供
南科與市府辦就業博覽會，台積電等7廠釋出千餘科技職缺。圖／南科管理局提供
南科與市府辦就業博覽會，台積電等7廠釋出千餘科技職缺。圖／南科管理局提供
南科與市府辦就業博覽會，台積電等7廠釋出千餘科技職缺。圖／南科管理局提供
南科與市府辦就業博覽會，台積電等7廠釋出千餘科技職缺。圖／南科管理局提供
南科與市府辦就業博覽會，台積電等7廠釋出千餘科技職缺。圖／南科管理局提供
南科與市府辦就業博覽會，台積電等7廠釋出千餘科技職缺。圖／南科管理局提供
南科與市府辦就業博覽會，台積電等7廠釋出千餘科技職缺。圖／南科管理局提供
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南科與市府辦就業博覽會，台積電等7廠釋出千餘科技職缺。圖／南科管理局提供
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半導體 職場

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