投資美國導致台積電、台灣領先退位？ 專家：可能性不大

台積電宣布加碼投資美國千億美元，台積電及台灣是否有可能把在半導體產業的領先地位拱手讓人？專家學者認為，可能性不大。

台積電日前宣布加碼投資美國1000億美元，讓台積電的總投資額達1650億美元，台積電並承諾在美國建造一座研發中心，讓國內不少民眾都擔心，台積電有可能將最先進的技術作嫁給美國。

美國華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）28日舉行半導體論壇，聯發科技代表威爾森（Patrick Wilson）說，他不這麼認為，指就算台積電到美國投資，美國先進製程的占比短時間內不會有太大的增加，台灣仍可持有最先進的技術，成為最後的贏家。

威爾森也認為，這是個有趣的擔憂，指美國人絕不會要求英特爾只留在美國，而是期待它成為國際企業；如果換個觀點看，台積電只是進化成一間國際企業，只不過從台灣起家，台灣人應該為此感到驕傲。

前國民黨立委、哈德遜研究所客座研究員許毓仁也說，台積電的對美投資需要很長的時間去完成最後的布建，不可能今天宣布投資，明天錢就用掉了。

許毓仁指出，台積電在研究開發上的能量大部分還是保留在台灣，並認為，美方現階段的任務反而不是聚焦在取得先進技術，而是要確保現有的半導體廠的製造良率達到最佳狀態，且未來得以有效服務既有的客戶。

許毓仁認為，在川普政府接下來的任期當中，前半段的時間可能都會聚焦在處理台積電半導體廠的良率和確保工廠的運作，讓台積電在美國製造的晶片可以順利產出。

許毓仁表示，台積電在美國投資，現行可能面臨用地、供水、供電等執照問題，容易形成工程延宕的風險，需要美國聯邦政府和地方州政府相互合作，幫忙解決問題。

至於川普政府預計在4月2日宣布對等關稅，有沒有可能衝擊台灣半導體產業鍊？許毓仁說，川普政府有很大的機會對半導體供應鏈做出豁免，但整體供應鏈太過複雜，台積電還是需要零組件、化學原料等，對等關稅有沒有可能造成不良的影響還有待進一步觀察。