聽新聞
0:00 / 0:00

日媒：半導體大廠 日、馬暫緩擴廠

聯合報／ 編譯劉忠勇、記者鐘惠玲李孟珊／綜合報導

日媒報導，台積電、英特爾（Intel）、日月光等主要半導體製造商與封裝大廠，已分別放緩在日本和馬來西亞擴廠的腳步，主因為成熟晶片需求疲弱以及關稅不確定性，台積電熊本廠目前的產能利用率遠低於原先預期。

台積電放緩在日本的擴廠速度，原因是成熟晶片需求低迷，並決定熊本的首座日本晶圓廠（ＪＡＳＭ）在二○二六年前，暫時不需要十六奈米和十二奈米晶片的生產設備，該廠目前量產二十八奈米和二十二奈米的晶片，主要供應給索尼（ＳＯＮＹ）、電裝（Denso）及瑞薩電子（Renesas）等日本客戶。

對此說法，日月光投控昨（二十八）日表示不予回應。台積電表示，ＪＡＳＭ的進展順利，秉持在日本投資的承諾，致力支持當地客戶需求，並與當地業者共同發展半導體產業生態系統。熊本一廠去年底開始量產，良率非常好，二廠預定今年動工。

一位晶片業主管說，消費電子、汽車與工業應用的需求都不是非常好，復甦前景也不看好，「台積電熊本廠目前的產能利用率遠低於原先預期」。

日月光和矽品精密也暫緩在馬來西亞的擴廠計畫。矽品通知多家供應商，因消費電子和汽車需求低於預期，暫緩檳城擴廠計畫，重心轉向加快在雲林興建先進晶片封裝廠，以滿足日益成長的人工智慧（ＡＩ）需求。

日月光的檳城廠也延後擴產設備訂單，理由也是車用晶片和工業解決方案的關鍵客戶需求低迷，同時將提高高雄工廠產能滿足先進ＡＩ晶片的需求。

高階載板供應商景碩科技已暫停在馬來西亞檳城設廠的計畫，主因為地緣政治不確定性升高，以及汽車、消費電子及記憶體晶片領域的需求緩慢。景碩則表示在東南亞增產的長期策略不變，「但基於目前的外部環境，我們將更留心時程」。

台積電 晶片 馬來西亞

延伸閱讀

台積電法說會 將於4月17日舉行

甘利明：台日需加強半導體合作 創造無風險AI世界

2024年高薪科技公司排名出爐 龍頭不是台積電是「它」

台積電（2330）盤後鉅額交易 網驚覺「仙人指路」：有望帶出一波新漲勢

相關新聞

日媒：半導體大廠 日、馬暫緩擴廠

日媒報導，台積電、英特爾（Intel）、日月光等主要半導體製造商與封裝大廠，已分別放緩在日本和馬來西亞擴廠的腳步，主因為...

緬甸地震釀災 泰國最大台商金寶：無人受傷、產線正常運作

緬甸28日發生規模7.7的大地震，周遭國家也感受到明顯的震感，而泰國也傳出有興建中高樓倒塌的事故，而泰國證券交易所也因地...

鴻海劉揚偉520登台開講！有望揭曉全新「AI Foundry」

外貿協會28日宣布，將邀請鴻海科技集團（2317）董事長劉揚偉，擔任台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）的主題演...

迎接全新世代 RTX 50筆電上市 微星推出新品體驗活動

全新世代GeForce RTX 50系列筆電即將於2025/3/31正式上市，全球筆電領導品牌微星（2377）宣布將舉辦...

鴻海董座劉揚偉：鴻海正在構建一個全新的 AI Foundry

COMPUTEX主辦單位之一外貿協會28日宣布邀請鴻海（2317）集團董事長劉揚偉，於5月20日上午9點30分於COMP...

2024年高薪科技公司排名出爐 龍頭不是台積電是「它」

薪資查詢平台《比薪水》發布2024年科技公司薪資排行。聯發科（2454）以平均年薪169.6萬元蟬聯第一，群聯電（829...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。