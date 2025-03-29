ChatGPT 圖像生成將設限

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）27日表示，25日發布的ChatGPT圖像生成新功能大受歡迎，讓公司的伺服器負載過重，將限制免費用戶的使用頻率。

奧特曼在X上發文表示，雖然「看到人們喜愛ChatGPT生成的圖片超級有趣」，「但我們的GPU快被燒壞了」，他也說，將暫時限制該功能的使用，因為這樣才能讓運作更有效率，「ChatGPT免費用戶很快就會變成每天生成三張圖片」。

OpenAI在25日發表的「高品質」圖像生成工具，可以生成示意圖、資訊圖表、標誌、名片、素材圖片等任何東西。該功能也可以用圖像當作藝術創作的起點，像是寵物的客製畫作或製作專業的大頭照。

ChatGPT PLUS、Pro以及Team的用戶於25日開始可以使用該圖像生成功能，免費用戶當使用OpenAI 4o模型時也可以使用。該公司表示，企業和教育用戶從下周起也能使用。