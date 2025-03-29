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台積、日月光海外擴廠放緩 業界估長期成長趨勢不變

經濟日報／ 記者李孟珊鐘惠玲／台北報導

外媒指出，因消費電子和汽車需求低於預期，成熟晶片需求疲弱，加上關稅因素，讓封測龍頭日月光投控（3711）和旗下的矽品精密暫在馬來西亞檳城的擴張計畫，台積電的日本熊本廠擴產減速。

業界認為，雖然當前全球總體經濟有多項的不確定性因素，導致當前的產能擴充的步伐慢下來，但中長期來看，半導體產業仍呈現成長的趨勢，目前汽車市場受到美國關稅影響而震盪，業界認為，自動駕駛、電動車滲透率持續看增，仍使功率元件需求量增加，功率元件大廠強茂和博盛半導體等，認為今年車用相關產品出貨量將較去年增加。

半導體業界人士坦言，現在基本上只有台積電的先進製程搶手，記憶體也只有HBM的需求較佳，成熟製程產品需求相對較弱。不過聯電仍認為，今年全球半導體市場有機會迎來成長，主要是智慧手機、電腦和其他電子設備中的半導體含量增加，對2025年的營運表現並不悲觀。

力積電則因製程與陸系業者競爭，積極轉型，包括開發AI領域的2.5D中介層及3D堆疊，希望成為未來一至二年公司營運主要動能。

半導體 台積電 關稅

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