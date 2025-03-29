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英特爾強攻AI 叫陣輝達

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

英特爾（Intel）新任執行長陳立武在英特爾年報中表示，最先進的18A製程進展良好，下半年推出以18A製程打造的行動平台產品Panther Lake，明年上半年推出首款採用18A製程的伺服器產品Clearwater Forest，打造更強大的英特爾晶圓代工事業。英特爾將要在AI硬體上，與輝達相競爭。

陳立武在年報的致股東信表示，他加入英特爾後第一件事就是加強理解18A製程，規劃產品時程，強化在中央處理器（CPU）市場的地位，下半年推出Panther Lake，明年桌機Nova Lake上市，明年上半年推出Clearwater Forest。

在AI超大規模資料中心部分，陳立武說，客戶需要低成本且更高效率的運算，英特爾將需要藉由開發具競爭力的機櫃級系統解決方案，強化雲端AI資料中心市場地位，且是關鍵優先任務。

巴隆金融周刊（Barron's）分析，陳立武要與輝達最先進的GB200 NVL72 Blackwell AI系統相競爭。輝達這套系統搭載72組繪圖處理器（GPU），連結在一個伺服器機櫃內，在小空間裡提供空前的算力，被一位英特爾前主管形容為目前AI運算界的「頂級掠食者」。

AI 英特爾 陳立武

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