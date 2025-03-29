TSIA理事長侯永清強調 台半導體能克服關稅挑戰

台灣半導體產業協會（TSIA）於昨（28）日舉行2025年會員大會，TSIA理事長、台積電（2330）資深副總暨副共同營運長侯永清表示，2025年對台灣半導體產業來說應會是還不錯的一年。同時，新的挑戰也意味新的機會，以台灣半導體產業目前的完整性及領先程度，應該更有機會去克服。

侯永清指出，去年台灣半導體產業繳出漂亮的成績單，總產值年增率達22%，在封裝測試、晶圓製造領域都位居世界第1，總產值與IC設計領域維持世界第二，預期2025年台灣半導體總產值可望達6.2兆元，年增16.2%。

侯永清也提到，大家關切國際環境的不確定性，關稅議題對台灣半導體產業的影響，這對全球半導體生態及商業競爭環境一定有影響，每家公司布局及步調、研發方向都不同，很難有單一方法應對挑戰，但相信會員都會思考如何應對新挑戰。

侯永清強調，新的挑戰也意味新的機會，以台灣半導體產業完整性及領先程度，應該更有機會去克服。

侯永清認為，無論國際情勢如何改變，各半導體公司應繼續支持深耕台灣，台灣半導體生態鏈從全球來看，都是最完整且最強，應繼續投資、加深研究，相互扶持。同時也要透過影響力，吸引國外半導體公司來台，讓台灣成為最快速研發、生產最有效率的地方。如此一來，無論局勢怎麼變化，可以確認台灣半導體競爭力比別人強。

侯永清表示，未來協會將持續協助半導體產業與政府溝通，尤其能源是成長不可或缺的一環，希望政府提供充分及穩定的電力，才能支撐產業發展。同時也要確保電價在國際上具有競爭力，因為這攸關半導體公司的產品競爭力。