三星推出搭載 PCIe 5.0 介面、全新消費級 SSD 9100 PRO 固態硬碟

隨著人工智慧技術的持續進步及遊戲畫面的日益精緻，消費者對電腦的多工處理能力和存取速度的需求也在不斷上升。針對這股攀升的記憶體需求，全球領先的記憶體儲存技術公司三星電子宣布推出全新的消費級SSD產品9100 PRO固態硬碟。

三星專為筆記型與桌上型電腦使用者設計的9100 PRO，特別適合需要高速存取及平行運算的工作需求，為像是AI內容創作的專業工作者提供高效能解決方案。此外，三星9100 PRO的卓越效能和可擴充的存儲空間，也將為追求極致遊戲體驗的玩家們帶來更流暢且身臨其境的遊戲享受。

在效能方面，三星9100 PRO支援PCIe 5.0介面，速度較前一代PCIe 4.0介面提升一倍，連續讀取速度達到14,800 MB/s，寫入速度高達13,400 MB/s，性能相比三星990 PRO提升了99%。此外，三星9100 PRO在隨機讀取和寫入速度上也有顯著提升，並且採用改良的散熱管理方案，其能源效率提升了49%。

三星9100 PRO的設計考量到過熱防護，能夠安裝於多種裝置，包括筆記型電腦、桌上型電腦和遊戲主機，加上超薄的8.8mm M.2外型設計，有效控制溫度並符合PCI-SIG® D8標準。此外，三星9100 PRO預計下半年推出8TB型號，為三星消費級NVMe SSD系列首次提供此容量，滿足多樣化遊戲體驗、下一代遊戲開發和內容創作的需求。

三星9100 PRO並支援Samsung Magician Software，提供全面的優化工具套件，簡化SSD升級的資料轉移，並確保資料保護和硬碟健康監控，還提供即時的韌體更新通知。這款固態硬碟將大幅提升用戶的電腦性能與使用體驗。