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IDC：台灣手機、平板市場跌幅趨緩 平均銷售單價攀升

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

根據IDC最新全球手機季度追蹤報告統計，2024年台灣智慧型手機市場總出貨量達490萬台，年減0.9%。受換機周期延長影響，市場規模雖持續下滑，不過下降幅度已趨緩。各大手機品牌持續調整銷售策略將資源集中於中高階產品，使台灣智慧型手機的平均銷售單價（ASP）較去年成長4.0%。後續原廠將更積極推出具品牌競爭力的旗艦及輕旗艦機型，以滿足消費者對高效能產品的需求，並強化品牌黏著度。

2024年台灣平板市場總出貨量為88萬台，年減2.1%。其中，家用平板的下滑幅度逐步收斂，從2023年的5.3%縮小至2024年的0.2%。由於市場已趨飽和，平板市場亦受到了換機周期延長的挑戰，為維持獲利，各大廠商將資源聚焦於高價位產品，推動2024年家用平板的ASP較去年成長2.0%。

至於2024年台灣智慧穿戴市場，總出貨量達385萬台，年對年持平。其中，智慧手錶與智慧耳機市場逐漸飽和，年減幅度分別為0.6%與2.6%；然而，智慧手環市場受惠於三星加入競爭行列，年增11.1%，總出貨量達62萬台。

IDC市場分析師江靖婷表示，預計2025年台灣智慧型手機市場將止跌回穩，年增0.8%至494萬台，ASP也因匯率與成本上升帶動，小幅成長0.4%；台灣平板市場預期持續下滑1.9%至86萬台。而台灣智慧穿戴市場則將小幅衰退0.9%至381萬台，其中智慧手環因小米未來將以智慧手錶取代高階手環系列，因此預估出貨量將減少2.1%至60萬台。

平板 智慧型手機

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